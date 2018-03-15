На пылящих стивидоров подали в суд Исковые заявления о привлечении стивидорных компаний к ответственности за загрязнение воздуха поданы в Находкинском городском округе. Об этом стало известно по итогам совещания в Находке, которое провели первый заместитель губернатора Александр Костенко и первый заместитель прокурора края Вячеслав Шайбеков.

Александр Костенко подчеркнул, что жалобы от населения на угольную пыль продолжаются, поэтому меры воздействия надо усиливать, сообщили в пресс-службе региона.



– Полномочия по надзору, на мой взгляд, не реализуются должным образом. Нужно использовать в полной мере предоставленные федеральным законодательством полномочия по контролю за экологическим состоянием воздуха и деятельностью угольных терминалов. Задача на ближайшее время – существенно снизить количество угольной пыли, – подчеркнул первый вице-губернатор.



Он напомнил, что такие полномочия есть у Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росморпорта.



Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Маслов согласился, что у ведомства имеются возможности при выявлении фактов загрязнения воздуха обращаться в суд с требованием привлечь стивидоров к ответственности. Компаниям грозит штраф до 30 тысяч рублей либо приостановка их деятельности на срок до

90 суток. Решение о мере наказания принимает суд.



– В прошлом году мы направили в суд 27 таких протоколов об административных правонарушениях, по всем суд принял решение о штрафе в 20 тысяч рублей. С начала года обнаружено 17 фактов превышения предельно допустимого загрязнения воздуха. По двум из них расследования уже закончены, и 13 марта мы подали два иска в суд и настаиваем на приостановке деятельности этих компаний, – отметил Дмитрий Маслов.



Иски поданы в отношении компаний «Порт Восточные ворота – Приморский завод» и «Восточный лесной порт».

Дмитрий Маслов добавил, что основанием для обращений ведомства в суд являются нарушения, выявленные в ходе административного надзора, – нарушения технологии при погрузке угля, превышение высоты угольных штабелей. За последний месяц в Роспотребнадзор поступило семь жалоб и от граждан, что также послужило основанием для проведения проверок деятельности стивидоров.



Начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Дальневосточной транспортной прокуратуры Игорь Пахомов сообщил, что в отношении стивидоров подано 33 исковых заявления с требованием обязать компании проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, по их сокращению или исключению. Все они удовлетворены судом. В работе у службы судебных приставов сегодня находится 16 производств, так как не все предписания суда исполнены.



– Мы будем добиваться их исполнения совместно с прокуратурой Приморского края. При этом установлено, что шесть стивидорных компаний Находки используют причалы, которые контролирует Росморпорт. По договору арендаторы должны выполнять предписания контролирующих органов. При неисполнении обязательств Росморпорт имеет право обращаться в суд за досрочным расторжением договоров аренды, – отметил Игорь Пахомов.



Директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Виктор Ванюков сообщил: его ведомство запросило материалы проверок, предписания и судебные решения, чтобы иметь возможность воспользоваться этим правом.



Александр Костенко подчеркнул, что взаимодействие между контрольно-надзорными и правоохранительными органами должно быть активизировано, чтобы в короткий срок решить проблему загрязнения воздуха.



– Государство в вашем лице может справиться с этой задачей. Мы должны применять все возможные меры при нарушениях, включая самые серьезные – вплоть до расторжения договоров, в ближайшее время, – отметил первый заместитель главы региона.



Он подчеркнул, что в следующую зиму такая ситуация с пылью не должна повториться. А в перспективе открытая перевалка угля должна уйти из городской черты, а быть сосредоточена в специализированных портах.

Справка «В»

Отметим, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал соглашения с руководителями девяти из двенадцати стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля в портах Находки. Это «Дальмормонтаж», «Находкинский морской торговый порт», «Аттис Энтерпрайс», «Стивидорная компания Малый порт», «Геомар», «Восточно-Уральский терминал», «Восточная стивидорная компания», «Восточный Порт», «Терминал Астафьева». Не подписаны соглашения с тремя предприятиями: «Порт Восточные ворота – Приморский завод», «Восточный лесной порт» и «Порт Ливадия».



По соглашениям компании, переваливающие уголь, должны применять меры по охране окружающей среды. На эти цели в 2018–2020 годах стивидоры обязались направить более 1,5 миллиарда рублей. Речь идет о предотвращении загрязнения воздуха как в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также о создании системы локального сбора и очистки канализационных стоков.

Автор: Отдел новостей «В»