Чиновники прочитали жалобы и вышли на остановки В салонах городских автобусов будут работать видеокамеры

Первые итоги Недели проверки работы общественного транспорта обсудили в управлении транспорта администрации Владивостока на заседании координационного совета. Его участниками стали специалисты мэрии и руководители автотранспортных предприятий города. Провел заседание начальник управления Сергей Цыбулин, сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 12 марта, в краевом центре стартовала Неделя проверки работы общественного транспорта. Ее цель – выяснить, как работают автобусы Владивостока рано утром и в вечернее время. Для контроля соблюдения графика движения специалисты управления транспорта используют не только данные МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», но и выходят в рейды.



– Мы систематизировали жалобы на работу общественного транспорта, поступающие от жителей Владивостока, многие из них касаются отсутствия автобусов в вечерние часы. Хотя согласно договорам, заключенным с перевозчиками, они должны работать на утвержденных маршрутах до 23.00. Автобусное движение контролируется в автоматическом режиме с помощью спутниковой системы, но мы решили лично убедиться в этом, – подчеркнул Сергей Цыбулин.

В минувший понедельник участники рейда фиксировали работу автобусов после 21.00 на острове Русском, Змеинке, Луговой, Баляева, 3-й Рабочей, Котельникова, Окатовой, проспекте 100 лет Владивостоку и по ряду других адресов.



Параллельно специалисты управления вели мониторинг пассажиропотока. На остановках в вечерние часы немноголюдно, по нескольку человек, в автобусах – до десяти.



– Проанализировав маршрутную сеть и пассажиропоток, важно соотнести две стороны медали – не только удовлетворить потребности горожан, но и чтобы автобусы не возили воздух. Нужно оптимизировать работу общественного транспорта во Владивостоке, сделав ее стабильной и удобной для жителей. Пока регулируем в ручном режиме, – пояснил Сергей Цыбулин.



Результаты вечерней проверки: движение по магистральным маршрутам осуществляется практически в полном объеме, но отсутствует транспорт на внутриквартальных, подвозящих маршрутах. Специалисты не увидели с 21.00 до 23.00 в работе автобусы № 35, 16, 8 и некоторые другие, сообщили на координационном совете при управлении транспорта администрации Владивостока.



– Хочу подчеркнуть, что мы не проверяем ваш документооборот и не касаемся коммерческих моментов, – подчеркнул на совещании руководитель управления транспорта. – Для нас важно, чтобы каждый из вас выполнял договорные обязательства. В первую очередь речь идет о выпуске на городские маршруты автобусов в нужном количестве и соблюдении установленного графика. Во-вторых, проверяем санитарное состояние машин. Транспорт должен быть чистым не только утром, но и на протяжении всего рабочего дня.



Еще одной темой обсуждения участников совещания стало оснащение автобусов видеокамерами – как снаружи, так и внутри салонов. Такое оборудование, к сожалению, есть сегодня не везде. Сергей Цыбулин заверил, что есть инвесторы, которые готовы предоставить технику бесплатно.



– Пока такое оборудование установлено в автобусах ВПОПАТ-1, – заметил он. – Март и апрель будем наблюдать, как оно работает. Если тестирование пройдет успешно, видеокамерами начнем оснащать все автобусы. Это даст возможность не только контролировать работу водителей, но и в случае ДТП увидеть, что произошло и кто виноват. А по большому счету это обеспечение безопасности пассажиров, что для нас является приоритетным фактором.



Со своей стороны, перевозчики посетовали на то, что выпавший на прошлой неделе снег осложнил работу общественного транспорта. На что Сергей Цыбулин заметил: большая часть маршрутов была к понедельнику уже очищена. Сложнее обстановка во внутриквартальных проездах, но там автобусных маршрутов почти нет. Он предложил совместно выявлять проблемные участки и поблагодарил перевозчиков за работу в непогоду.

Автор: Евгений СИДОРОВ