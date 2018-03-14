Розы ждут на свидание С каждым днем прибавляется хлопот у цветоводов. С середины марта сеют на рассаду однолетники. Обычно на упаковке с семенами даются рекомендации по срокам, и их желательно соблюдать, внося коррективы в зависимости от погоды.

– В середине марта клубни бегонии и ацидантеры нужно выложить на проращивание в опилки, протравленные горячим крепким раствором марганцовки. В конце марта проращивают таким же способом тигридию и лютики, – дала советы наш консультант опытная дачница Таисия Ковтун. – Поскольку при закладке на хранение клубни гладиолусов были почищены лишь частично (удалено донце), то в конце марта нужно их дочистить и выложить на проращивание в светлое место.



Канны высадите в кашпо с землей и подрастите в тепле, прежде чем переселите на улицу. Не забывайте удалять завязывающиеся бутоны у роз, которые вы начеренковали в июне-июле и сохраняете в кашпо дома.



Про розы разговор особый. Не забывайте про те, что зимуют у вас на участке под укрытием. В третьей декаде марта необходимо съездить на дачу и сделать в этом укрытии отдушины для проветривания во время весенних оттепелей.



Снимать зимнее укрытие роз нужно поэтапно, с учетом температуры воздуха за окном. Поэтому в марте следить за столбиком термометра нужно внимательно. По рекомендациям старшего научного сотрудника Ботанического сада-института кандидата биологических наук Екатерины Зориной при устойчивых оттепелях поднимают полиэтилен и утеплитель с двух сторон, но только для проветривания, не снимая полностью. Потом полиэтилен снимают, а каркас с утепляющим материалом оставляют и начинают делать более интенсивное проветривание. Если розы укрыли листьями, то желательно их поворошить и частично убрать. Сигналом к дальнейшему снятию укрытия служит оттаивание почвы и набухание почек на побегах. В пасмурный день, желательно безветренный, снимают утеплительный материал, убирают листья, а каркасы еще на какое-то время оставляют в качестве притенения. Насыпную землю вокруг кустов роз удаляют только после полного оттаивания почвы.

Автор: Надежда БРАЖИНА