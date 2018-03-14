На грядку с барского стола Говорят, во Владивостоке есть производство, где перерабатывают отходы крабов. Из панцирей и клешней получается прекрасное удобрение. Урожай картофеля сразу возрастает в два-три раза!

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– Неменьший эффект я наблюдал, когда под посадку картошки пустил целую машину луковой шелухи – ее мне пожертвовал с барского плеча знакомый коммерсант, торгующий луком, – присоединился к обсуждению один из участников школы овощеводов. – В каждую лунку при посадке щедро бросал ее двумя руками. Урожай осенью поразил воображение: в каждом кусте было не меньше чем по полведра клубней, все крупные, чистые. Так что крабы крабами, а традиционными кухонными отходами тоже не стоит пренебрегать. Не у всех луковая шелуха заготовлена машинами, но какое-то ее количество за зиму можно было собрать и в сезон использовать.



Шелуху вносят в почву и под другие культуры, что помогает насытить ее органическими веществами и микроэлементами. Хранится она без проблем хоть несколько лет.



– Заметила, что опрыскивание настоем луковой шелухи помогает защитить растения от многих вредителей, а рассаду – от черной ножки, – добавила дачница Ольга Ивановна, заинтересовавшись обсуждением. – Чесночную шелуху тоже старайтесь запасать. Она богата фитонцидами, отпугивает вредных насекомых, а внесенная и разложившаяся в почве, она является удобрением.



А вот чайную заварку я сушу и храню в основном для посадки лука и убедилась, что тогда он меньше болеет. Кроме того, заварка улучшает структуру почвы, обогащает ее полезными веществами.



– Даже заморские бананы и цитрусовые можно использовать для подкормки грядок, – продолжил тему ученый агроном Анатолий Шагиахметов, ведущий сейчас занятия для садоводов и огородников, организованные Союзом садоводов Владивостока. – Банановая кожура ценна как источник калия. Для приготовления подкормки кожуру пяти бананов опускают в 10-литровое ведро воды и настаивают двое суток. Не хотите заморачиваться – можете просто измельчить их и высыпать под кусты картофеля, помидоров и т.д.



Корки цитрусовых содержат фитонциды, обеззараживающие почву, и тоже являются источником калия, поэтому есть смысл их тоже не выбрасывать. Перед посевом семян овощных культур на рассаду или уже при высадке рассады в открытый грунт используют настой корок из расчета 3 л на 1 кв. м площади (корки заливают кипятком 1:1 и настаивают 5-6 часов).



А уж что касается яичной скорлупы, то давно признана ее польза благодаря большому содержанию легкоусвояемого кальция. Правда, считается, что для приготовления удобрения лучше всего использовать скорлупу сырых яиц. При варке она теряет свои полезные соединения и не может служить ценной подкормкой. Хотя в качестве разрыхлителя почвы пойдет. Можете смело пускать в дело отходы как домашних, так и купленных в магазине яиц (в скорлупе не содержится никаких химикатов).



А как оригинально смотрятся скорлупки в качестве горшочков для выращивания рассады петунии, сельдерея, садовой земляники и других медленно растущих культур (сначала им не требуется большой земляной ком). Дачницы рассказали, что острой иглой делают в донцах яиц по нескольку отверстий для стока лишней жидкости, заполняют их рыхлой плодородной почвой, высевают семена. Такие горшочки можно установить в тот же картонный поддон, в котором продавались яйца. Размешаем их на подоконнике – места для этого много не потребуется. А еще это креативно, красиво и удобно!

Весенний календарь

Высевая семена на рассаду, на одно ведро рассадной почвосмеси, которую вы предусмотрительно заготовили с осени, добавьте неполный стакан перемолотой яичной скорлупы и тщательно перемешайте. Эффект скоро оцените сами: сеянцы будут крепкими, коренастыми. На грядках перед перекопкой их скорлупу можно вносить в строчки равномерным слоем (на 1 кв. м – 1,5-2 стакана измельченной скорлупы).

Автор: Надежда БРАЖИНА