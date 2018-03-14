Сугробы нас не обманут Весенние работы не откладываются

По оценке кандидата сельскохозяйственных наук научного сотрудника Приморской овощной опытной станции Александра Корнилова, уходящая зима на юге Приморья выдалась сложной, довольно суровой. Последствия могут быть не из приятных.

К примеру, высаженный под зиму в открытый грунт чеснок с большой вероятностью частично вымерзнет. Поэтому Александр Степанович посоветовал позаботиться о приобретении посадочного материала ярового чеснока.



– Если осенью вы использовали не весь озимый чеснок и остался еще его посадочный материал, то в конце марта – начале апреля высадите его в грунт. Весна в Приморье обычно холодная и длительная, за это время часть зубцов чеснока пройдет стадию яровизации и к августу сформирует нормальные луковицы. А остальные дадут луковицы-однозубки – их можно использовать в качестве посадочного материала.



На каждом занятии в школе овощеводов, работающей по президентскому гранту, ученый из Суражевки отвечает на вопросы слушателей, дает множество полезных подсказок и рекомендаций. Особенно актуальны сейчас темы, связанные с выращиванием рассады. Очень важно посеять ее вовремя.



– При выращивании рассады с пикировкой сеять ее надо на 10–14 дней раньше, чем без пикировки, – напомнил Александр Степанович. – Это позволит соблюсти график высадки рассады в грунт. Ведь пересадка из стаканчиков в теплицу существенно задерживает развитие растений. Они должны заново сформировать корневую систему, прижиться и снова пойти в рост – на это и уходит как раз около двух недель.



Очень важно точно рассчитать сроки посева рассады той или иной овощной культуры, чтобы она не вымахивала раньше времени, а успевала набрать силу перед высадкой в открытый грунт. Лектор напомнил, что рост растений можно регулировать с помощью поливов.



– Чтобы рассада не подошла слишком рано, пропустите один-два полива, и немного засухи сделает свое дело. А для ускорения развития еще слабеньких растений, наоборот, тщательно и почаще поливайте их, подкормите азотными удобрениями из расчета 2-3 г на 1 кв. см. Особенно чувствительны к таким приемам томаты.



Чтобы рассада не перерастала, ее нельзя загущать. В тесноте возникает внутривидовая конкуренция и растения начинают вытягиваться.



– Как правильно выбрать сорт, чтобы получить ранний урожай?



– Селекционеры, создавая сорта, преследуют разные цели. В том числе создают культуры с коротким вегетационным периодом, урожай которых созревает довольно быстро. Благодаря этому вегетационный период у раннеспелых сортов капусты белокочанной, например, сокращается со 120–130 дней до 70–80. Точно так же – у томатов. Поэтому при покупке семян обязательно вникайте, какой срок отводится на созревание сорта.



Высаживайте овощи на гребнях и грядках – они лучше прогреваются солнцем, а значит, и всходы появятся раньше. Используйте теплицы различных типов, парники и укрывной материал. В теплицах можно выращивать рассаду многих овощных культур для открытого грунта, что ускорит получение товарного урожая. В качестве укрывного материала можно использовать также пленку (толщиной 40–60 микрон) или нетканый материал (лутрасил, агротекс и др.). Укрывать можно как почву (мульчирование), так и сами растения (тоннельные укрытия). Мульчирование повышает температуру почвы в зоне корневой системы, борется с сорняками.



Одна из последних лекций Александра Корнилова была посвящена тыквам. Ученый удивил: оказывается, кабачки, патиссоны, крукнеки относятся к виду тыквы твердокорой, только отличаются от самой тыквы своей скороспелостью (первый урожай кабачков и патиссонов можно собрать уже на 40-й день после всходов). Поэтому все они переопыляются между собой, и рядом их сажать нельзя. Во всяком случае, семена нужно покупать каждый год. Выбор их сейчас очень большой. До середины мая, когда придет время посева теплолюбивых культур, как раз есть время выбрать с чувством, с толком, с расстановкой то, что душа желает.



P.S. Союз садоводов города Владивостока приглашает дачников на занятия школы овощеводов 17, 24 и 31 марта. Они будут посвящены выращиванию огурцов, картофеля, свеклы и моркови.



Занятия проходят во ВГУЭС, аудитория 2905, остановка «Студенческая». Начало в 14 часов.

Автор: Надежда БРАЖИНА