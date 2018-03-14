Пускепалису дали меч. Целых восемь кило На Первом канале – премьера одного из самых масштабных проектов «Золотая Орда». Работа над сериалом шла пять лет.

Создатели фильма во время подготовки к съемкам перелопатили огромное количество специальной литературы, изучали древние летописи – действие фильма происходит в XIII веке, во времена татаро-монгольского ига. А во время съемок на площадке присутствовали три консультанта-историка.



Но, как оказалось, история нашей страны неоднократно переписывалась, и даже у профессионалов было много споров насчет «преданий старины глубокой». Все герои «Золотой Орды» вымышленные. А историческая достоверность – в костюмах, в реквизите, в декорациях.



Многим актерам ради ролей пришлось приобрести новые навыки.



– Мой герой на конях скачет, на мечах сражается, – заверил Сергей Пускепалис, исполнитель роли воеводы Еремы. – А меч такой весит почти 8 килограммов, кольчуга – все 20. И это не бутафория. Перед съемками мне пришлось и физически потренироваться, и брать уроки верховой езды – я раньше на лошади никогда не сидел, на съемках «Золотой Орды» это произошло впервые!

Автор: ИА «Столица»