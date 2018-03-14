Семенович устроилась в солдатскую столовую Анна Семенович посетила 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию, чтобы собрать приветы от военнослужащих для эфира передачи «Дембельский альбом» одной из радиостанций.

Для артистки подготовили целую программу мероприятий. Она поучаствовала в стрельбах, прокатилась на настоящем боевом танке и даже постояла на раздаче блюд в армейской столовой. Кроме того, Семенович научили строевому шагу.



– Я часто езжу в воинские части, – рассказала нам Анна. – Но сегодня день был очень насыщенным. Сколькому меня научили! Но надеюсь, что маршировать на сцене мне все же не придется.

Автор: ИА «Столица»