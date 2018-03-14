У Билана новое увлечение Дима Билан отправился в большой гастрольный тур по России. По признанию артиста, он пытается совместить приятное с полезным.

– Стараюсь разнообразить свой домашний интерьер, но при этом придерживаться определенного стиля, – говорит певец. – Я постоянно в разъездах, бываю в разных городах. И если у меня перед выступлением есть время прогуляться по городу, то обязательно захожу в магазины, где можно найти старинные вещи, не пропускаю ни одного антикварного прилавка. Мне интересны вещи с историей. Недавно, кстати, приобрел часы XVI века. Представляете?! Надеюсь, что и дальше меня ждут подобные находки. И для каждой такой вещицы обязательно найдется свое место в моем доме.

Автор: ИА «Столица»