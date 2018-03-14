Александр Буйнов против гаджетов Популярный певец признался: он мечтает о том, чтобы детям и подросткам ограничили доступ в Интернет.

– У меня портится настроение, когда я вижу, как дети утыкаются носом в телефон и часами не отрываются от него, – говорит артист. – Так не должно быть, это ненормально! Ведь жизнь проходит мимо них, да и в Интернете, и соцсетях не все может быть полезным для юных умов. Поэтому я очень рад, что мой внук Саша лишен такой возможности – день и ночь проводить с телефоном. Он учится в Московском президентском кадетском училище, где у ребят весь день расписан по минутам. Там нет возможности впустую тратить время – и это замечательно. Телефон и другие подобные устройства внуку доступны только в выходные дни, когда он приходит домой «на побывку». Было бы здорово, если бы и взрослые люди ограничивали свое присутствие в Интернете, а вместо этого занимались бы серьезными делами, спортом и творчеством.

Автор: ИА «Столица»