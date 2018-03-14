Анфиса Чехова позавидовала чужой любви Ведущая программы «Взвешенные и счастливые люди» на СТС Анфиса Чехова редко комментирует свою личную жизнь. В том числе и расставание с официальным мужем и отцом ее сына, пятилетнего Соломона, – актером Гурамом Баблишвили.

Но чужие чувства настолько взволновали теледиву, что заставили ее приоткрыть тайны личной жизни.



– У нас на проекте появится настоящая любовная история! Не буду рассказывать, между кем и кем, но это прямо Ромео и Джульетта нашего времени! – поделилась Чехова. – Пара нашла друг друга, и все это – не напоказ, не по сценарию. Очень трогательная история, мы с одним из тренеров проекта Наташей Луговских иногда можем даже всплакнуть от белой зависти. Потому как мы – женщины свободные, и когда смотрим на большую любовь, которая проходит перед нашими глазами, нас это очень волнует…

Автор: ИА «Столица»