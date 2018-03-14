Елена Коренева против невестки Премьера художественного фильма «Обратная сторона любви» режиссера Сергея Борчукова состоится на телеканале «Россия» 17 марта. Главную героиню – девушку с непростой судьбой, но очень сильным характером – сыграла актриса Яна Гурьянова.

– Моей Наталье сначала не очень везет: ее мечта стать модельером не осуществилась, – рассказывает Яна. – Личная жизнь тоже не сложилась: одна воспитывает сына, любимый мужчина бросил. Живет молодая женщина в коммунальной квартире, шьет на заказ… Однажды она попадает под колеса автомобиля. И хозяин авто Михаил решает принять участие в судьбе молодой женщины. Он успешный бизнесмен, у него своя сеть магазинов модной одежды. Михаил красиво ухаживает за Натальей, делает ее директором магазина. Но против этого союза встает мама бизнесмена, которую играет замечательная актриса Елена Коренева. Неожиданно появляется и отец ребенка Натальи. Да и надежда героини на счастье с Михаилом под большим вопросом: в какой-то момент она увидит его совсем с другой стороны…

Автор: ИА «Столица»