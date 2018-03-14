Природный символ вернется на улицы города Столицу Приморья украсят вечнозеленые деревья и багульник, сообщает пресс-служба мэрии.

Вернуть природный символ города в краевой центр намерен глава Владивостока Виталий Веркеенко. Об этом он рассказал в интервью ГТРК «Владивосток».



– Багульник – красивейшее растение, и я хочу, чтобы его цветы украшали наш город. Когда-то рододендрон цвел на сопках, сейчас его в городе почти не увидишь. Планируем высадить в городе багульник, а также хвойные деревья, чтобы город был красивым круглый год, – заявил мэр приморской столицы.



Багульник (рододендрон) официально признан природным символом Владивостока в 1994 году. Это растение занесено в Красную книгу и по праву считается гордостью Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»