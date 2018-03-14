Южное Приморье заманивает туристов Особый праздник – День путешественника – пройдет 18 марта в поселках Славянка и Зарубино. Мероприятие в формате туристского фестиваля призвано привлечь в самый южный район Приморского края российских и иностранных гостей.

Хасанский район – один из самых «пляжных» муниципалитетов Приморья, куда в сезон, летом и в самом начале осени, сотнями тысяч устремляются желающие отдохнуть – более или менее культурно – на берегу моря.



День путешественникаж пройдет здесь впервые и будет организован по аналогии с одноименным фестивалем, ежегодно проводящимся во Владивостоке в рамках Тихоокеанского туристского форума, уточняет краевая пресс-служба.



Это масштабное событие включает в себя множество мероприятий, которые позволят жителям и гостям края узнать о потенциале южного Приморья. Так, 18 марта на двух площадках, в поселках Славянка и Зарубино, пройдут концерты с участием местных и владивостокских творческих коллективов, будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, где можно будет познакомиться с товарами приморских производителей, известные краеведы проведут занятия по истории района и края в целом. Также участниками фестиваля станут туроператоры, они представят гостям туры и маршруты как по Хасанскому району, так и по всему краю.



В течение года подобные яркие и масштабные мероприятия пройдут по всему Приморью.

Автор: Отдел новостей «В»