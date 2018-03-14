И где-то здесь поворот на Хогвартс… Всего в часе пути от приморской столицы открываются поистине магические просторы

Путешествия могут быть большими и маленькими. Зачастую отправиться в большие нам не дают обстоятельства – для этого требуется много времени и средств. Но не беда! Если душа тянется к красоте, приправленной свежим воздухом, можно совершить и маленькое путешествие. Благо в Приморском крае и окрестностях Владивостока есть множество мест, где открываются живописнейшие пейзажи, а добраться до них не составляет труда даже зимой, да и путь займет лишь несколько часов. Об одном из таких мест расскажем сегодня.

Пионерское водохранилище (более известное в народе как Седанкинское) – одна из красивейших загородных точек Владивостока. Помимо того что оно выполняет благородную жизнеобеспечивающую функцию, это еще и прекрасная иллюстрация того, что создать нечто красивое способна не только природа, но и человек.



К сожалению, в роли ландшафтных дизайнеров здесь в свое время выступили заключенные, водохранилище – творение их рук. Впрочем, глядя сверху на окутанный смешанным лесом водоем, глубоко погружаться в мысли о сомнительных уроках истории не хочется…



Добираться до этого искусственного озера довольно просто, хотя определенные топографические навыки иметь все же необходимо. Само водохранилище как комплекс взаимосвязанных агрегатов, устройств и помещений с бетонными перегородками, какими-то валами, шлюзами и прочими полетами инженерной мысли нам неинтересно. Наша цель – скала Роза Ветров (название народное), с которой открывается чудесный вид на водную гладь и на все, что вокруг нее.



Автобусный путь ведет нас к остановке «Седанка», после чего необходимо проследовать в противоположную от моря сторону (в принципе, любой поворот подойдет, главное – направление) и искать улицу Радужную в пределах местной коттеджной застройки. Это последняя и самая дальняя от дороги улица, после которой уже лес, сопка и за хребтом этой сопки – нужная нам скала. А по хребту идет удобная, довольно широкая тропинка, с разных точек которой можно наблюдать вдохновляющие пейзажи.



Автомобильный путь также несложен. Нужно не проспать первый поворот после развязки Седанка – Патрокл. А дальше – вглубь коттеджных поселений к заветной Радужной улице. К слову, чем проще ходовые возможности машины, тем раньше стоит оставить ее у обочины, потому как подъемы тут бывают круты не меньше, чем владельцы коттеджей.

С учетом того, что все смартфоны сегодня оборудованы навигаторами, описание пути к скале – изначально графоманская затея. Достаточно сказать, что ориентироваться помогают вешки – повязанные на ветки отрезки пестрых лент, наследие каких-то романтических натур. Потеряться или сбиться с пути очень сложно (хотя история знает такие примеры).



Главный вопрос: зачем туда идти? Затем, что это удивительная точка простора. Нам, горожанам, именно его не хватает. И это отличное место, чтобы сфотографироваться. Летом водоем утопает в зелени и смотрится этаким лесным оазисом. Некоторым особо впечатлительным личностям даже кажется, будто где-то сбоку, за стеной магии, должна быть скрыта волшебная школа Хогвартс из эпопеи про Гарри Поттера, – настолько литературен здешний пейзаж.



Зимой тут больше стылой красоты русского Севера. Но зато и больше того самого простора. Сопки накрыты полотном серого леса с темно-зелеными кедровыми вкраплениями, над ним стоит синяя дымка, в низине – поле белого льда. Это стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ