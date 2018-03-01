Приморским пашням не до урожаев? Землям сельхозназначения угрожают неизвестной агрохимией, песком и коттеджами

«Наемные рабочие из Китая безвозвратно уничтожают в Приморье земли сельскохозяйственного назначения, применяя на полях неизвестные ядохимикаты», – заявил начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Александр Космынин на публичных обсуждениях результатов деятельности этого ведомства.

Теплицы в глухой тайге



По большому счету, Космынин Америку не открыл. «В» неоднократно писал о пагубном влиянии «удобрений» из Поднебесной на флору и фауну Приморья. Так, в 2010 году после обработки китайскими ядохимикатами рисовых чеков в мелиорационных каналах Приханкайской долины погибла вся молодь рыбы, которая могла бы уйти в озеро Ханка. А это десятки тысяч мальков! Плюс отравленная сельхозпродукция. После этого скандального репортажа замором рыбы заинтересовалась природоохранная прокуратура...



Лет пять назад писал «В» и о китайских золотодобытчиках, испоганивших шурфами сельхозугодья в долине нерестовой реки Комиссаровки, в нескольких километрах от села Барабаш-Левада в Хасанском районе. Это в двух шагах от границы с КНР и от Черемуховой пади, памятника природы регионального уровня. Надо ли говорить, что китайцы искали золото на территории России незаконно. Кстати, и у российской компании, которая их наняла, не было разрешения на работу в пограничной зоне.

Судя по информации регионального Россельхознадзора, ситуация с годами не меняется. Как рассказал «В» Александр Космынин, во время рейдов по краю ему доводилось видеть зимние теплицы для выращивания овощей, обустроенные китайцами в тайге, за несколько десятков километров от ближайшего населенного пункта. Деревья вокруг вырублены, рядом с теплицами примитивные жилые домики для иностранных аграриев.



– Судя по всему, это были нелегалы. Как только они нас увидели, сразу разбежались. И мы не смогли выяснить, кому принадлежат эти теплицы. Вот это проблема. И сколько точно таких теплиц в тайге, мы не знаем. Это уже вопрос к органам местного самоуправления. Они должны все знать о своей территории, – убежден Александр Космынин.



Будем есть алюминиевые огурцы?



– Очень много китайских земледельцев на территории Уссурийского городского округа, Октябрьского района. И что самое страшное, мы не знаем, какие они применяют химикаты для борьбы с сорняками и для повышения урожайности, – говорит Космынин.



Однажды во время одной из плановых проверок использования сельхозугодий наш соотечественник рассказал ему о чрезмерном увлечении китайских фермеров ускорителями роста. Мол, посмотрите сами: в моей теплице я готовлюсь собрать только первый урожай редиса, а сосед-китаец, у которого теплицы через дорогу, уже снимает третий.



– Чем он накачивает землю, неизвестно, – удивлялся земледелец.



По словам специалистов, китайцы, которые работают на приморской земле в доступных местах и которых всегда можно проверить, более-менее легализовались. Они, конечно, тоже используют китайскую агрохимию, но уже не в таких количествах, как раньше, когда были бесконтрольными.



– В Партизанском районе, например, тоже были такие проблемы, но мы смогли победить в этой ситуации. Китайцы там остались, но сегодня используют российские агрохимические препараты в рамках закона и без превышения концентрации. В этом году наше управление будет плотно работать в этом направлении, – говорит Александр Космынин.

Если не перекрыть поставки опасной агрохимии в Россию из Китая (а ее провозят через границу не в карманах, не ведрами, а вагонами, и это уже вопрос к пограничной и таможенной службам), то наша земля будет окончательно отравлена и мы будем есть алюминиевые огурцы с брезентовых полей. Без запаха, вкуса, витаминов… Других не будет. Либо будут, но очень дорогие, выращенные российскими фермерами. Которые большинству наших соотечественников станут не по карману.



Из пашни – в карьер



Между тем, как уверяет Александр Космынин, в Приморье помимо китайцев огромный вред сельхозугодьям наносят и отечественные землепользователи, «забывшие», для какой надобности покупали или брали в аренду земельный участок. В результате потенциальные пашни, которые могли бы давать урожаи, зарастают бурьяном и кустарниками. Либо превращаются в строительные площадки под будущие коттеджи. Подобных примеров в крае много. Только в четвертом квартале 2017 года сотрудниками Россельхознадзора выявлено 234 факта неиспользования сельскохозяйственных земель. Из них подавляющее большинство относится к пастбищам, сенокосам, пашням.

Так, в прошлом году сотрудники Россельхознадзора выявили на землях сельхозназначения шесть незаконных карьеров, где добывался песок. Хотя таких карьеров в крае гораздо больше. Один из них был в Надеждинском районе, но потом этому участку изменили категорию назначения, переведя его в земли промышленности, и сейчас объект действует на законных основаниях.



Незаконные карьеры были выявлены и в Партизанском районе. Хозяева выкапывали огромные котлованы, прикрываясь организацией прудового хозяйства. Хотя не имели разрешительных документов.



– В принципе, прудовое хозяйство – это объект сельхозназначения. И человек может на своем участке выкопать пруд для разведения рыбы. Но у него должен быть ордер на производство работ, проект прудового хозяйства, проект рекультивации, а также вся соответствующая документация. Когда владелец надела уверяет меня, что здесь будет прудовое хозяйство, а за его спиной навалены горы песка, который нагружают в самосвалы, сразу становится понятно: ни о каком прудовом хозяйстве здесь не может быть и речи. Здесь карьер для добывания песка, – уверил Александр Космынин.



При этом устроители карьеров поступают с землей по-варварски. Фактически убивая потенциальные сельхозугодья, перемешивая плодородный слой почвы с песком, глиной и камнями. После выработки карьера на его месте остается огромная яма, которая со временем заполняется водой. Ни о какой рекультивации здесь речи не идет, землепользователю это невыгодно.



По словам Александра Космынина, на уничтожение полей арендаторов участков толкает жажда легкой наживы. К примеру, один куб речного песка крупной фракции, используемого для приготовления бетона, стоит около 400 рублей. Карьер может дать сотни тысяч кубов, и спрос на песок будет всегда, только успевай продавать. Это вам не поля распахивать, окучивать да пропалывать в зоне рискованного земледелия, коим и является Приморье.



Нерабочая земля



По данным Росреестра на 1 января 2018 года, в Приморье 1 млн 860 га сельскохозяйственных земель. Из них более миллиона гектаров находится в государственной и муниципальной собственности. Остальные сельхозугодья (а это 670 тысяч га) либо в собственности, либо в аренде у физических лиц. И около 140 тысяч га принадлежат юридическим лицам.



При этом государственные и муниципальные земли не разграничены, и по факту они не работают, так как администрации муниципалитетов не ведут хозяйственную деятельность. В аренду эти земли предоставляют, но со скрипом. По словам Александра Космынина, процедура получения земельного надела в ренту с момента обращения гражданина с соответствующим заявлением в муниципалитет до постановки участка на кадастровый учет может растянуться до полугода по разным причинам. И то не факт, что соискатель получит желанный надел.



– В крае много земель оформлено без границ, в том числе и паевых. У участка может быть кадастровый номер и даже привязка к местности, но границы его не определены. То есть его нет на карте Росреестра. В то же время карта, по которой предоставляют дальневосточный гектар, загружается именно с данных Росреестра. И если на первой карте этот участок не указан, то, соответственно, нет его и на карте дальневосточного гектара. Отсюда наложение границ одного земельного участка на другой. И, как следствие, конфликтная ситуация, – пояснил Александр Космынин.



По его мнению, Росреестру необходимо провести масштабную ревизию всех земельных участков, затем поставить их на кадастровый учет, чтобы они были видны на карте.



И только потом реализовывать ФЗ № 119 «О дальневосточном гектаре». Если этого не сделать, то земли сельхозназначения в Приморье (большинство из них бывшие колхозные и совхозные), которые когда-то приносили пользу, не будут задействованы на 100 %, и, как следствие, нам грозит экспансия завозной сельхозпродукции, в том числе импортной и не всегда качественной. Поэтому правильный слоган, который из-за своей конструкции воспринимается иронично, – «Берегите природу – мать вашу!» сегодня актуален как никогда.