Нагорный парк: активисты предлагают, город поддерживает Идея нового общественного пространства обретает зримые черты

Парк в районе улицы Шилкинской, который был создан еще в конце 20-х годов прошлого века, а потом заброшен, может возродиться в виде сквера и видовой площадки.

Конкурс на лучший проект Нагорного парка, объявленный общественной инициативной группой, завершился. Победу одержало владивостокское конструкторское бюро Concrete Jungle. Однако, по словам представителей инициативной группы, главная часть работы впереди: необходимо органично объединить самые интересные из предложенных идей и, что самое важное, решить земельный вопрос. Общественность нашла поддержку в лице муниципалитета, но пока территория Нагорного парка находится в федеральной собственности, и ее предстоит перевести в муниципальную.



Этому масштабному и креативному проекту была посвящена авторская программа «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостями студии стали члены инициативной группы – приморский бизнесмен Дмитрий Алексеев и координатор проекта Марина Баринова.



Давайте делать здесь и сейчас



Одной из отправных точек в развитии плана реконструкции парка можно считать… негативный отзыв о Владивостоке известного российского блогера Ильи Варламова.



– Этот блогер несколько раз был в нашем городе, – начал разговор Андрей Калачинский. – Один раз похвалил его и пару раз поругал. Его последняя критика меня удивила: он сравнивал Владивосток с зарубежными городами. Это, на мой взгляд, несправедливо, потому что сравнивать надо не с американскими, а с российскими городами. У наших стран разные подходы, разные экономики, разные системы управления. Но нельзя отрицать и того, что мы, получив в подарок живописные пейзажи, море, берега, леса, не очень рачительно этим распоряжаемся.



– Когда мы услышали критику блогера по поводу того, что горожане недолжно относятся к Владивостоку, что у нас отсутствует любовь к городу, это вызвало в обществе определенную реакцию, – согласилась Марина Баринова. – Дело в том, что сегодня многие жители Владивостока желают принимать участие в его развитии. Не только финансовое, но и организационное, творческое. Поэтому возникла общественная инициативная группа, которая решила обратить внимание всех на те места, которые могут стать визитной карточкой города. Одним из таких мест стал Нагорный парк.



– Меня задела не столько критика Варламова, сколько последовавшая дискуссия, – отметил Дмитрий Алексеев. – Захотелось уйти от абстрактных рассуждений, дескать, вот было бы хорошо сделать там то и это и почему никто этого не делает. Зачем нужно ждать, пока кто-то что-то сделает? Горожане – это мы. Давайте делать здесь и сейчас. И идея реконструкции Нагорного парка подвернулась как-то сама собой. Это интересная территория, расположенная посреди города, но большинство горожан о ней, наверное, даже не знают. Здесь можно создать объект практически с нуля, и это дело способно превратиться в хорошую историю.



Наша земля, да не наша



Нужно отметить, что Нагорный парк законодательно не может войти в список объектов, за благоустройство которых отвечает муниципалитет.



– Сегодня идет подготовка муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018 год, – рассказал по телефону Петр Карпов, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. – В прошлом году в рамках этой программы было благоустроено три общественных пространства: сквер Ощепкова, ландшафтно-парковая зона на острове Русском и часть улицы Набережной от кинотеатра «Океан» до гостиницы «Владивосток».



В этом году общественные слушания по программе уже прошли, поступило огромное количество предложений. По результатам работы общественной комиссии определен список для рейтингового голосования, его планируется провести 18 марта. Те объекты, которые победят в голосовании, будут поставлены в первую очередь на проведение работ. Проголосовать можно будет в одной из 55 муниципальных школ – их полный список и адреса можно найти на официальном сайте администрации Владивостока. Средства на исполнение программы выделяются из консолидированного бюджета – федерального, краевого и муниципального. Мы ориентируемся на бюджет программы прошлого года, составивший около 130 млн рублей. В этом году планируем привлечь как минимум не меньшую сумму.



Однако территория Нагорного парка является не муниципальным, а федеральным имуществом.



– Программа «Комфортная городская среда» не касается Нагорного парка, – пояснила Марина Баринова. – Рейтинговое голосование, которое проводит администрация Владивостока, – это реакция мэрии на запросы горожан. В случае с Нагорным парком мы имеем дело с другим типом взаимоотношений – когда муниципалитет взаимодействует уже с общественной инициативой. Конкурс на самый удачный проект реконструкции парка мы также объявляли в рамках этой общественной инициативы.



О чем мечтают горожане



Как напомнил Андрей Калачинский, конкурс на лучший проект Нагорного парка был объявлен в минувшем ноябре и получил немалый резонанс. Более 20 организаций подали свои заявки-предложения. И географический охват оказался велик: в конкурсе участвовали проектировщики не только из Приморья, но и из Омска, Хабаровска, Москвы. До финала добрались семь команд, почти все местные, плюс хабаровчане.



– Конкурс – не совсем подходящее слово, – подчеркнул Дмитрий Алексеев. – Важная часть работы инициативной группы заключалась в создании общественной дискуссии. Было приятно видеть, что творческие люди, архитекторы, урбанисты, участвовавшие в обсуждении, в итоге вышли на качественно иной уровень понимания задачи. Конечно, были ребята сильнее и профессиональнее, были не такие сильные, но идеи у всех оказались интересными. Получилось так, что конкурсанты не конкурировали друг с другом, а дополняли и помогали друг другу.



Надо отметить, что дискуссия эта не завершилась и после окончания конкурса. Например, помимо работы жюри прошло и интернет-голосование. И горожане отдали голоса не за тот проект, который выделило жюри.



– В Сети победил проект, представленный ДВФУ, – рассказал Дмитрий Алексеев. – Я бы его назвал не парком, а скорее садом. Тут возникает интересный вопрос: что значит термин «общественное пространство»? На мой взгляд, это территория, где комфортно проводит время большое количество людей. А победил проект, который больше похож на японский сад для медитаций. Он не предусматривает массового посещения. Мне кажется, победа такого проекта – это выражение мечты горожан о том, чтобы можно было, выйдя из дома, попасть в дикий кусочек леса, погулять в нем, посмотреть на цветы, задуматься, скрыться от агрессивной городской среды, суеты.



Правильная же, на мой взгляд, позиция в этом вопросе иная: сделать такое общественное пространство, где бы мы не «скрывались» от города. Этот парк должен стать частью городской территории, комфортной для большого количества людей.



Не соперники, а товарищи



По словам Марины Бариновой, финал конкурса по реконструкции Нагорного парка, который состоялся на прошлой неделе, длился более 10 часов.



– Очень важно было уйти от состязательности и сделать так, чтобы конкурсанты не тянули одеяло на себя, а объединились, – отметила она. – Как мне кажется, нам удалось договориться и прийти к решению, которое, судя по эмоциональному фону, удовлетворило всех. Теперь мы можем двигаться дальше.



– Во-первых, мы не стали раздавать места – первое, второе, третье, – заметил Дмитрий Алексеев. – Конкурс превратился в своеобразную творческую лабораторию. Каждый проект имеет интересные замыслы, и они будут использованы в конечном варианте. Во-вторых, из предложенных проектов по профессиональности исполнения и полноте охвата мы выделили два и взяли их за основу. Это проекты команды Concrete Jungle и творческой мастерской «Скамейка». Отметили мы и проект лаборатории ландшафтного дизайна ДВФУ.



Острый земельный вопрос



Согласно недавно принятому новому Генплану развития Владивостока территория Нагорного парка отведена в зону рекреации, что дает возможность использовать ее по назначению – для создания сквера, парка и т.п. С другой стороны, повторимся, сейчас эта земля находится в федеральной собственности.



– Городская администрация подготовила все необходимые документы и отправила запросы, чтобы эта территория была передана муниципалитету, – отметил Дмитрий Алексеев. – Называть какие-то конкретные даты сложно, но ни мы, ни эксперты не видим преград, почему бы этот кусочек земли не вернуть в ведение города. По нашим предположениям, это должно произойти до конца года. Есть согласие всех заинтересованных сторон.



Чтобы не терять времени даром, инициативная группа продолжает параллельно решению земельного вопроса подготовку проектной документации.



– Все проектировщики отметили, что логически территория парка разбивается на два функциональных участка, – рассказал Алексеев. – Первый – северная часть парка, прилегающая к дороге на улице Шилкинской. Она подходит для сквера районного значения. Эта территория должна стать любимым местом отдыха у местных жителей.



Вторая часть, по словам общественника, – это верхушка парка, которую можно приспособить под видовую площадку. Она должна иметь парадный вид и общегородское значение.



– Мы начнем последовательно – с первой части, с территории возможного сквера, – подчеркнул Алексеев. – При идеальных условиях первую часть Нагорного парка можно было бы открыть уже ко Дню города. Теоретически это возможно, если удастся оперативно решить вопрос с землей. Схема взаимодействия с городской администрацией уже проговорена, здесь мы нашли полное взаимопонимание.



Город творческих людей



– Насколько этот проект изменит территорию? – поинтересовался у гостей Андрей Калачинский.



– Сейчас там подпорная стенка, бензоколонка и пустырь, – перечислил Дмитрий Алексеев. – А будут красивые дорожки, освещение, скамейки, малые архитектурные формы, детская площадка и прочее. Одна из задач проектировщиков – раскрыть парк таким образом, чтобы люди, проезжая по Шилкинской, видели, что здесь хорошее, благоустроенное место. Хотелось бы обратить внимание на то, что построить парк – это еще полдела. Такому объекту необходимо правильное управление, какая-то содержательная часть. Он должен жить. У нас ведь достаточно зеленый город и скверов не так уж и мало. Если идти по Светланской, то один следует за другим: Адмиральский, Театральный и так далее. Но по каким-то причинам, если обычного горожанина спросить о скверах, он, скорее всего, ответит, что их очень мало. Это связано с тем, что скверы находятся не там, где живут люди. В спальных районах, в отличие от центральных улиц, их почему-то почти нет.



И, кроме того, в скверах и парках должна вестись какая-то деятельность. Нужно, чтобы парки, скверы и аллеи управлялись не только с точки зрения содержания территории, ремонта, озеленения, но и еще с событийной точки зрения. В Москве, к примеру, около памятника Маяковскому собирались поэты и читали стихи. Конечно, это пример из другой жизни. Но схема понятна. Для этого мы и осуществляем проект не торопясь. Чтобы он сопровождался дискуссией, полемикой, активным обсуждением. У нас город творческих людей, которые могли бы себя проявить. И спортивные организации, и музыканты, и литераторы. Подумайте об этом.