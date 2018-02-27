«Спартак» взял реванш у «Химок» На домашнем паркете «Олимпийца» «Спартак-Приморье» в конце минувшей недели одержал очередную победу в рамках чемпионата России по баскетболу в первой лиге (суперлиге). На сей раз под горячую руку попались подмосковные «Химки».

«Химки-Подмосковье» в этом сезоне уверенно борются за место в плей-офф. Они даже впервые в истории обыграли «Спартак-Приморье» на своей площадке. И очень мечтали повторить свой успех в гостях во Владивостоке. Однако у приморского «Спартака» на сей счет было иное мнение. Защита нашей команды показала себя прекрасно: к примеру, в последней четверти гостям за 10 минут позволили набрать всего 5 очков.



Игра началась для «Спартака-Приморье» вполне благополучно. По итогам первого периода владивостокский клуб опережал соперника на 14 очков – 23:9. И это притом что у нас вновь не влетали мячи в корзину с дальних дистанций. Впрочем, «Химки» также не могли забить издалека, не успевали в защите в своей зоне и проигрывали в подборах мяча.

Видимо, очевидное стартовое преимущество над соперником сыграло злую шутку над «красно-белыми». Во второй и третьей партиях хозяева явно расслабились, чем тут же воспользовались «химики». Более того, после большого перерыва они даже вышли вперед – 43:45. Последняя 10-минутка и вовсе началась с перевесом в пять очков в пользу гостей. Затем у обеих команд произошел спад в игре. Больше трех минут никто не мог забросить мяч в корзину, что является редким случаем для баскетбола.



К счастью, первыми «взялись за ум» именно дальневосточники. Андрей Матеюнас забросил с дальней дистанции, а следом под щит соперника прорвался и кинул мяч в корзину Виктор Заряжко. А дальше началась феерия Игоря Смыгина, которому стали удаваться броски на любой вкус. В завершение матча также попали с дальних расстояний американский легионер Дэррел Митчелл и Иван Савельев.



В итоге победа со счетом 64:56.



В первую очередь необходимый результат удалось получить благодаря стараниям Игоря Смыгина (15 очков и 5 подборов), Максима Кривошеева (14 очков и 15 подборов) и Андрея Матеюнаса (11 очков и 3 подбора). Без очков не остался ни один из спартаковцев, выходивших на паркет, но у остальных приморских баскетболистов результаты оказались гораздо скромнее.



– Тяжелая победа, – признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Но спасибо ребятам за всю игру и за последнюю четверть особенно, в которой мы смогли остановить соперника в атаке и заслуженно победили. У нас был определенный план на игру, мы его выполняли. К сожалению, опять не влетали трехочковые. Зато в защите мы старались, работали, и это в итоге принесло свои плоды. «Химки-Подмосковье» – хорошо организованная команда, знает, что делает в атаке, и мы неслучайно им проиграли в гостях. Поздравляю игроков и болельщиков с победой!



Наш клуб продолжает удерживать первое место в турнире, набрав 57 очков. На очко меньше имеет «Самара», но у волжан есть еще игра в запасе. На третьем месте пока держатся уральцы – команда ТЕМП, которая заработала 53 очка. Остальные соперники далеко позади.