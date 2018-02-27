Прекрасных женщин мы найдем в театре Прекрасным женщинам – жительницам Приморья – посвящена фотовыставка «И это все о ней…», организованная Приморским региональным отделением Союза фотохудожников России и проходящая в фойе театра молодежи.

В фотовыставке принимают участие более 60 фотографов и фотолюбителей из Владивостока, Уссурийска, Кавалерово, Дальнегорска, Арсеньева.



Выставка посвящена тем, кто живет и работает рядом с нами, растит детей и внуков, ходит по улицам родного города. На фотографиях их будни и праздники, их увлечения, мечты и воспоминания. Выставка – это попытка общения со зрителем через лица современниц…