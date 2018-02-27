Звуки Владивостока услышат все Проект «Звуки Владивостока», созданный кипрским композитором Мариосом Иоанну Элиа, опубликован в свободном доступе на YouTube, сообщили в ЦСИ «Заря». Теперь аудиовизуальный портрет города может посмотреть и услышать каждый желающий.

Напомним: Мариос Иоанну Элиа создал свой фильм, будучи резидентом ЦСИ «Заря». Он записал в нашем городе множество звуков и снял – вместе с оператором Костисом Николасом – немало прекрасных мест, которые так или иначе ассоциируются с Владивостоком. В итоговую версию короткого фильма вошли 133 звуковые дорожки…



Российская премьера фильма «Звуки Владивостока» состоялась в декабре – фильм в нашем городе показывали в ЦСИ «Заря» и в кинотеатре «Владивосток». В январе проект был показан в рамках кинофестиваля Hellas FilmBox Berlin. Сейчас полная версия фильма выложена на YouТube-канале «Sound of Vladivostok / Звуки Владивостока», где также можно увидеть, как создавался фильм, и услышать отзывы о премьере.



Проект был признан критиками как «новый гимн» Владивостока и неоднократно отмечен международными СМИ. Так, CNN (американский телеканал и информагентство) назвал «Звуки…» «исключительной музыкальной работой, которая имеет большое значение», а немецкие издания – «монументальной работой с завораживающими звуками и потрясающей визуализацией, которые авторам удалось собрать вместе совершенно новым способом». Благодаря успеху проекта авторы получили предложения презентовать его в других европейских городах.



– Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире, – говорит о Владивостоке автор идеи Мариос Иоанну Элиа. – С точки зрения его истории, географии, визуальной и акустической эстетики и, конечно, людей, населяющих его. В нем жив дух его прошлого.