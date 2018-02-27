Музыкальную импровизацию отразили в трехмерной графике Персональная выставка Руслана Мазавина «шум | структура | импров» начала работу в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж».

На выставке представлены принты, выполненные в технике генеративной графики (создание двухмерной и трехмерной графики компьютером без вмешательства человека) и алгоритмической фотоманипуляции (соединение частей разных изображений и графических элементов).



Руслан Мазавин в большей степени известен как один из ключевых представителей электронной и экспериментальной сцены Владивостока. Значимую часть его музыкальной практики составляют современный джаз и электроакустическая импровизация. И именно характерные особенности современной импровизационной сущности автор переносит в визуальное искусство, которое и представит на своей выставке.