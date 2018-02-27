Поколения разные, а вдохновение одно Фотовыставка «Два поколения – два мира. Источники вдохновения» работает в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж».

Ее авторы – Татьяна Бутенко, Александр Моисеенко и Лиза Налимова – представители старшего и младшего поколений семьи Бутенко-Моисеенко-Налимовых.



Татьяна Бутенко работает в Институте химии ДВО РАН и уже много лет увлекается фотографией. Снимает фоторепортажи, пейзажи, цветы, уличные фото… Не злоупотребляет фотошопом, поэтому ее фотографии подвергаются минимальной цифровой обработке и максимально отражают видение мира самим автором.



Александр Моисеенко профессионально занимается фотографией с 2010 года, живет в Лос-Анджелесе и публикуется в известных журналах, например, Men`s Health, Vogue Italy Photovogue, Esquire (online). Высокопрофессиональная студийная съемка и использование современных методов цифровой обработки фотографий в сочетании с деликатным отношением к моделям обеспечивают его работам особую выразительность и привлекательность.



А Лиза Налимова – студентка 3-го курса Юридической школы ДВФУ, работает в юридической фирме. Снимает нечасто по причине большой занятости в университете и на работе. Первые снимки сделала в 13 лет. Участвовала в двух выставках, публиковалась в газете «Дальневосточный ученый» и других изданиях ДВО РАН.



На выставке представлено более 40 работ, которые можно разделить на две части: в первой, как источник вдохновения, царит вода, во второй – человеческая красота. Они дополняют друг друга и говорят о том, что прекрасное всегда рядом, стоит лишь повнимательнее оглядеться вокруг и пропустить свое впечатление через сердце. Именно так смотрят на мир авторы выставки.