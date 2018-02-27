Выше моря – только Телешов «Выше уровня моря» – так называется 12-я персональная выставка известного владивостокского фотографа, кинодеятеля, участника нескольких международных кинофестивалей, международных арт-ярмарок и выставок Глеба Телешова. Откроется выставка 21 февраля в галерее «Арка».

Основу экспозиции составили фотографии гор, точнее – Альп.



– Этот альпийский проект Глеба Телешова – приятный подарок поклонникам черно-белой фотографии, – говорит искусствовед Людмила Козлова. – Ведь именно черно-белая фотография была ведущим жанром с самого начала своей истории. Как профессионал, Глеб хорошо знает, что монохромный снимок глубже раскрывает суть вещей, акцентируя внимание на самом интересном: линиях, формах, структуре, светотени. И своей новой работой Телешов вновь демонстрирует красоту этого жанра в снимках, рожденных из черного и белого цветов с богатой палитрой серых оттенков.



Работая над альпийской серией, Глеб создал удивительный ряд фотопейзажей. При этом он не делал каких-либо попыток трансформировать естественное пространство, не пытался явно внести элементы авторского восприятия в природную среду. Его горы – это объекты для любования и восхищения. Вслед за автором зритель начинает понимать: только попав в мир гор, человек открывает для себя истинную свободу и бесконечность, а мысли начинают тянуться к чему-то высокому и светлому.



Проект «Выше уровня моря» – это изящное сочетание чувственного с прекрасным. Естественные природные картины сливаются с фантазиями и клишированными представлениями о том, как должны выглядеть горы. В каждом снимке спрятана своя альпийская загадка, которую хочется детально исследовать, отгадать и, быть может, когда-нибудь увидеть своими глазами.