Уголь раздора Стивидоры Находки подпишут соглашения с администрацией Приморского края, в которых обязуются выполнить конкретные меры по санитарной защите территории и пылеподавлению. Однако из 12 стивидоров соглашение, скорее всего, подпишут только 10, и пока нет ясности, какой силой обладает документ и, главное, зачем это самим стивидорам.

Проблема угольной пыли, летящей из порта в город, возникла уже давно. Но громко – массовыми митингами – о ней было заявлено в 2014 году, когда переориентация местной портовой инфраструктуры на перевалку угля стала вещью не просто очевидной, но крайне чувствительной и болезненной. Пыль была везде – в воде, на земле и в воздухе, а компании, из года в год увеличивающие объем перевалки сыпучих грузов, не предпринимали радикальных мер по ликвидации пыльного «нашествия» на город.



По словам представителей администрации Находки, ни одно предприятие до 2014 года не было оборудовано водяными пушками или иными установками, улавливающими угольную пыль. Сейчас на всех предприятиях Находки 45 таких установок. Правда, это количество ничтожно по сравнению с тем, которое требуется. Да и пушками тут ситуацию не решить.



Госдума не поможет



– Проблема нам хорошо известна. Мы пытаемся ее решить с 2014 года, – рассказывает Евгений Зотов, глава продовольственного комитета Законодательного собрания Приморского края. – Что было сделано депутатами? Созданы два проекта федеральных законов, которые, к сожалению, не нашли подтверждения в Госдуме. В 2014 году они были отклонены с формулировкой «реализация рассматриваемых предложений приведет к существенному увеличению финансовых затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевалку угля».



В 2017 году депутаты в Госдуме от Приморского края снова подали «угольный» законопроект. Дважды он редактировался, сейчас отправился на доработку и до настоящего времени находится на процедуре нулевого чтения.



– Мы не видим особого оптимизма от наших коллег в Госдуме, – продолжает Зотов. – Тем временем мы воспользовались своим правом и приняли краевой закон об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края.



Данным законом краевые власти предоставили возможность ввести дополнительные экологические требования к объектам. В настоящее время проект существует на бумаге.



Особенности санитарного зонирования



Ситуация находится на особом контроле у врио губернатора края Андрея Тарасенко, депутатов ЗС ПК и Думы Находки. 10 февраля совместная делегация из представителей администрации края и парламента побывала в Находке, посетила угольные терминалы, которые перегружают уголь открытым способом в непосредственной близости от жилых микрорайонов, провела встречи с населением и депутатами местной думы.



– Приморский край является крупнейшим логистическим центром по обработке международных товарных потоков, – считает Александр Ролик, спикер ЗС ПК. – В то же время масштабная перевалка угля открытым способом наносит чувствительный удар по экологии и социальной сфере, демографии края. Недавно СМИ опубликовали данные о том, что население Находки за пять лет сократилось на 20 тысяч человек. Люди уезжают из города, а многие покидают и край. И виной тому в значительной степени является тяжелая экологическая обстановка в городе. Проблема вышла за пределы Находки. Она поднимается в министерствах и ведомствах, Госдуме. Жители Находки справедливо обращаются к органам власти с просьбой обеспечить их экологическую безопасность… Ситуация нетерпимая и должна быть исправлена. В то же время мы понимаем, что закрыть все терминалы невозможно, так как они обеспечивают рабочими местами самих жителей Находки.



Председатель находкинской думы Евгений Воронин считает, что проблема с угольной пылью упирается в несправедливые и неправильные, по его мнению, расчеты санитарно-защитных зон.



– Наши перевальщики любят говорить о том, сколько различных санитарных мероприятий они организуют, – отметил он. – По крайней мере, если судить по тем роликам и новостям, которые они себе заказывают. Эффекта эти мероприятия не дают. Если нет эффекта, то зачем их так рекламировать? 99 процентов «угольных» обращений в думу посвящено жалобам на терминал Астафьева, расположенный вблизи жилого микрорайона. Роспотребнадзор нам пишет, что размер санитарной защитной зоны терминала составил 500 метров в северном направлении (это зимнее направление ветра) и 70 метров – в южном направлении. В границах расчетной санитарной защитной зоны, как пишет надзорное ведомство, жилая застройка, детские сооружения, площадки отдыха и спортивные учреждения не располагаются. Как они могут располагаться, если там всего 70 метров? Санитарная зона сделана с учетом существующих построек, а не наоборот.



Когда в друзьях согласья нет…



Примечательно, что часть обсуждения угольной проблемы в Находке на заседании профильного комитета в ЗС ПК была посвящена вовсе не поиску решений, а, например, вопросам чиновничьей субординации.



– За три года у вас было только одно обращение в адрес ЗС ПК? Все это время терпели? – спросил Евгений Зотов у председателя находкинской думы.



– Переписывались с федеральными органами, – ответил Евгений Воронин.



– Я не поддерживаю вашу переписку с федеральными органами, – резко включился Александр Ролик. – Вы же на территории Приморского края находитесь, знаете, что и власти региона, и Законодательное собрание всегда настроены на конструктивную работу с органами местного самоуправления. Полагаю, что нужно объединять усилия, а не писать самостоятельно. Меня смутило ваше обращение к нам, потому что сначала пишете в Государственную думу, а потом в краевой парламент, губернатору. Что это? Недоверие?



– Ни в коем случае, – мгновенно отрапортовал Воронин.



– Прошу в следующий раз тактичнее быть, – продолжил Ролик. – Не доверяете – ради бога. Работайте с федеральными структурами, но это неправильно.



Приостановка по требованию



По словам председателя краевого парламента, некоторые решения по урегулированию угольной проблемы в Находке уже приняты. Портовикам, например, было предложено подписать соглашения с администрацией края о реализации до конца текущего года конкретных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Взаимодействие со стивидорами и подписание соглашений поручено вице-губернатору Александру Костенко.



– Из 12 стивидоров Находки с одним мы точно не будем ничего подписывать, – сообщил Александр Костенко на заседании продовольственного комитета ЗС ПК. – Скорее всего, даже с двумя не будет соглашений. Потому как те мероприятия, которые они себе в актив записывают, по нашим оценкам, не дают абсолютно никакого эффекта.



Однако с остальными десятью стивидорами соглашения, по всей видимости, будут. Главный вопрос: а в чем, собственно, магическая сила этих соглашений с администрацией?



– Если эти соглашения подписаны, а у стивидоров в конце года не получилось их реализовать, что тогда? – спросил Александр Костенко и сам же ответил: – Тогда мы будем делать все возможное, чтобы приостановить работу предприятия на 90 суток без решения суда. Сегодня такого в практике нет, но иначе мы вопрос с мертвой точки не сдвинем. Пока суд выносит штрафы предприятиям в 20 тысяч рублей.



Сплошная самостоятельность



По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Маслова, в его практике еще не было случая, чтобы проверка стивидоров и портов Находки завершилась без выявления нарушений.



– Нет в Находке стивидоров, которые работают без нарушений, – подчеркнул он. – Что касается санитарно-защитных зон, то надо отметить следующее: каждое предприятие Находки, занимающееся вопросами перевалки угля, само себе заказывало расчеты этих зон и само подавало исходные данные проектным организациям. Поскольку привлекались совершенно разные организации от Владивостока до Урала, каждое считало по своей методике. Кое-где наслоились одна на другую аж четыре санитарные зоны, как на мысе Астафьева. Именно поэтому управление Роспотребнадзора еще год назад вышло с предложением создать единую санитарную зону для Находки. К великому сожалению, наше предложение никто не поддержал. В соответствии с Административным кодексом, которым мы вооружены, статья «Нарушение охраны атмосферного воздуха» предполагает следующее наказание: либо штраф от 10 до 30 тысяч рублей, либо приостановку деятельности предприятия до 90 суток. В течение 2016 года мы 19 раз обращались в суд о приостановке деятельности, в 2017-м – 27 раз. Это касается всех стивидоров. Везде суды дружно принимали решение о штрафе в 20 тысяч рублей.



По словам Дмитрия Маслова, все стивидоры также нарушают технологию перевалки угля.



– Заказчик дает данные, что высота угольного штапеля (горки) у него 3,5 метра, что его будут сбрасывать в трюм судна с высоты 2,2 метра, – отмечает он. – Мы приезжаем на место. Высота штапеля – 5,7 метра, уголь сбрасывается с высоты 12–20 метров. Это все источники генерирования угольной пыли в Находке в нарушение собственно рассчитанных санитарных зон.



Люди готовы выходить



Депутат от Находкинского избирательного округа Руслан Маноконов сообщил, что в портовом городе преобладают протестные настроения.



– Ситуация плачевная, протестные настроения горожан на самом высоком уровне, – поведал он коллегам на заседании продовольственного комитета. – В Находке порядка 150 тысяч жителей. В прошлом году соцопрос показал, что 80 процентов горожан готовы выйти на улицу. Проблема номер один – угольная пыль. Ко мне на прием приходят люди с детьми и просят объяснить, чем им дышать, и мне нечего им ответить.



Как отметил депутат, в зоне опасности не только мыс Астафьева, но и Южный микрорайон и весь город в целом.



– Перед масштабной проверкой и визитом главы края стивидоры красили свои проходные, привезли снеговые пушки, чтобы припорошить грязь, – сообщил депутат. – Но они забыли сопки посыпать снегом, улицы, школы и детсады. Губернатора я провез по городу и показал, что все сопки в угольной пыли.



– Когда проходит информация, что Росприроднадзор будет брать пробы льда у терминалов, мы каждый раз наблюдаем такую картину: весь день по акватории близ терминалов ходят буксиры и топят лед, припорошенный угольной пылью. Несмотря на то что мероприятие якобы внеплановое, стивидоры уже заранее все знают. Люди над этим смеются. А буксир ходит и топит грязный черный лед, чтобы потом сотрудник надзорного ведомства сделал правильные замеры.



Однако глубину проблеме придает экономическая значимость перевалки угля для города и региона. Не будь переориентации портов на сыпучие грузы, они бы, наверное, давно уже закрылись.



– Одна из наших задач – сделать перерасчет санитарных зон, – подчеркнул Александр Костенко. – Если будет реальная зона рассчитана, то будет конкретное ограничение по перевалке. Есть понимание, что мы постепенно грузы должны направлять на специализированные угольные порты. Такой порт есть – это порт Восточный (специализированный терминал для перевалки угля обещают открыть в конце 2018 года, его прогнозируемая мощность – до 15 миллионов тонн. – Прим. ред.) Но эта работа не быстрая с точки зрения реализации. Многие порты переориентировались на уголь исходя из того, что в 90-е годы просто не было другой номенклатуры грузов. Мы говорим о 5,5 тысячи работающих на перевалке сыпучих грузов. Раз мы это допустили, то хотели бы двигаться осторожно, по пути соглашений.