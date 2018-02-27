В городе обновят 420 км линий дорожной разметки Дорожную разметку во Владивостоке начнут обновлять с наступлением устойчивых положительных температур, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ориентировочно эти работы начнутся 20 апреля. Сначала бригады дорожных служб приступят к нанесению разметки в центре города и на основных магистралях, а также вблизи школ, детских садов и других социально значимых учреждений.



– После этого разметка будет появляться уже и на остальных участках улично-дорожной сети приморской столицы, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.



Планируется, что в этом году дорожникам предстоит нанести более 420 км осевых линий дорожной разметки, а также свыше 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки будет затрачено на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.