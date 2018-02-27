Кальмар, спагетти и сыр можно приобрести по сниженным ценам Еще три магазина сети «Реми» присоединились к программе администрации Владивостока «Город для людей» и снизили цены на социально значимые продукты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, в социальной программе города участвуют 23 супермаркета этой торговой сети, продукты по сниженным ценам на прилавках обозначены специальными яркими ценниками с логотипом программы.



С 22 февраля по 1 марта в супермаркетах торговой сети «Реми» представлен следующий ассортимент продуктов по сниженным ценам:



– кальмар командорский тушка 1 кг – 169,95 руб.;

– кефир Арсеньевский МК 1 % пл/б – 76,95 руб.;

– колбаса п/к «Орловская. Маньчжурия» 1 кг – 131,95 руб.;

– колбаса вареная «Особая» СПК 500 г – 117,90 руб.;

– конфеты «Ламзурь», «Пчелка», «Жюсель» 1 кг – 199,90 руб.;

– крупа гречневая «Алтайская» 1 кг (1/50) – 27,90 руб.;

– крупа перловая 1 кг – 17,90 руб.;

– макаронные изделия: спиральки «Саоми» 400 г – 13,95 руб.;

– макаронные изделия: рожки рифленые № 15 «Саоми» 400 г – 13,95 руб.;

– макаронные изделия: спагетти «Саоми» 400 г – 13,95 руб.;

– масло растительное «Сказка» подсолнечное 0,9 л пл/б – 58,80 руб.;

– масло сливочное «Колибри» крестьянское 72,5% 1 кг – 139,90 руб.;

– минтай без головы 1 кг – 97,70 руб.;

– молоки лососевые морож. «Океанрыбфлот» 1 кг – 89,95 руб.;

– молоко Арсеньевский МК «Российское» 2,5 % 1 л пл/б – 73,45 руб.;

– мука пшеничная в/с «Алтайская от мельника» 2 кг – 45,90 руб.;

– нуга с арахисом и рахат-лукум «Тимоша» 1 кг – 179,90 руб.;

– печенье «Зея» со вкусом молока 1 кг – 79,95 руб.;

– сахар-песок 1 кг – 39,45 руб.;

– свинина мелкий кусок «Ратимир» заморож. 1 кг – 206,60 руб.;

– сельдь тихоокеанская неразд. морож. 1 кг – 54,45 руб.;

– сосиски «Венские. Маньчжурия» 1 кг – 109,95 руб.;

– соль «Байкалочка» Тыретский солерудник 1000 г – 14,30 руб.;

– сырный продукт «Российский» 1 кг – 248,90 руб.;

– сырный продукт «Голландский» 1 кг – 242,90 руб.;

– филе минтая 1 кг – 219,95 руб.;

– хлеб «Подольский» Владхлеб 570 кг – 28,80 руб.;

– части тушек цыплят-бройлеров: бедро на подл. «Амурский бройлер» заморож. 1 кг – 99,90 руб.;

– чай «Принцесса Гита» медиум гранул. 200 г – 44,90 руб.;

– яйцо куриное 1-й категории ООО ПТФ Уссурийская 10 шт. – 66,45 руб.;



Напомним, что программа «Город для людей» – это одна из мер социальной поддержки жителей Владивостока. Список товаров корректируется по составу и уровню цен. Это зависит от востребованности продуктов, сезонности, марки, видов товаров и других характеристик.



Если цены на данные товары не соответствуют указанным на официальном сайте администрации Владивостока, горожане могут обращаться в отдел потребительского рынка по телефонам: 2614-493, 2614-160.



Обновленная программа социальной поддержки «Город для людей» стартовала в ноябре 2017 года. В 23 магазинах торговой сети «Мельница» специальные ценники появились 19 января. Также к программе присоединилась индивидуальный предприниматель Татьяна Касенкова – приобрести продукты по социальным ценам можно в мясном отделе, расположенном на универсальном розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32.



Администрация Владивостока приглашает предприятия торговли присоединиться к программе «Город для людей». По всем вопросам необходимо обращаться в городское управление экономики и развития предпринимательства по телефонам: 2614-493, 2614-160.