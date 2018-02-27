На восстановленный маршрут вышли пять троллейбусов Во Владивостоке возобновлено движение троллейбусов на маршруте № 11 «Клиническая больница – Автовокзал», сообщили в пресс-службе мэрии. Перевозят пассажиров на линии пять троллейбусов.

– Мы очень ждали, когда к нам вернется троллейбус. Добираться на нем всегда удобно, ходят они достаточно часто. Спасибо городской администрации, что восстановили движение троллейбусов на 11-м маршруте, – сказала жительница микрорайона Лесной квартал Татьяна.



– В районе сосредоточены крупнейшие больницы города, и троллейбус здесь очень нужен. Хорошо, что его вернули на линию. Много людей приезжает из районов, и им удобнее, конечно же, сесть на «Автовокзале» и быстро добраться до больницы на троллейбусе, – добавил гость приморской столицы Петр Иванович.



По словам главного инженера ОАО «Электрический транспорт» Александра Будюка, в минувшие выходные сотрудники предприятия установили новый контактный провод, после чего была проведена обкатка, а вчера, 26 февраля, запущено движение. Как уже писал «В», вынужденная приостановка движения троллейбусов от «Клинической больницы» до «Автовокзала» произошла в прошлом году во время капитального ремонта старой теплотрассы на этом участке, которая потребовала полной замены контактной сети.