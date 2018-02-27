Ледовый полумарафон Владивостока стал международным Во Владивостоке в субботу, 24 февраля, в третий раз прошел ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run. Спортсмены из 17 регионов России и 10 стран мира встретились на льду бухты Новик у берегов острова Русского, чтобы преодолеть дистанцию в 5, 10 и 21,1 км. Для самых маленьких участников организаторы подготовили дистанцию на 500 метров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Более 1000 бегунов, их друзья, родственники и другие болельщики начали свое утро со спортивной зарядки.



Глава Владивостока Виталий Веркеенко поприветствовал всех собравшихся и отметил, что этот забег – не просто соревнование, это образ жизни, который под силу только волевым и мотивированным людям.



– Это мероприятие уже вписало Владивосток в историю международного спорта и стало визитной карточкой приморской столицы, – обратился мэр к собравшимся. – Уверен, что все дойдут до финиша, а сильнейшие обретут награды. Сегодня в полумарафоне участвуют представители 17 регионов России и 10 стран мира, но я бы хотел, чтобы это событие было еще более масштабным и значимым. Поздравляю всех участников с открытием полумарафона! Желаю всем вам бодрости, крепкого здоровья и хорошего настроения.



После торжественной церемонии открытия масштабного мероприятия Виталий Веркеенко дал старт первым участникам на самую длинную дистанцию в 21,1 км.



Как отмечают сами участники ледового полумарафона, многие весь год готовились к испытанию.



– Бегал на стадионе чуть ли не ежедневно, занимался в спортзале, – поделился участник ледового полумарафона Александр Рудницкий. – Благодаря активной подготовке без труда преодолел дистанцию в 21 километр. Стараюсь постоянно принимать участие в подобных мероприятиях и рад, что во Владивостоке они проходят довольно часто.

Пока бегуны преодолевали испытание, болельщики не скучали: вкусная каша и горячий чай согревали этим морозным утром, а музыкальная программа с хороводами, песнями, былинами и сказаниями создавала праздничное настроение.