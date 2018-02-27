Мясо – под контроль С наступлением весны в Приморье усиливают контроль за ввозом сельскохозяйственных животных и мяса.

Эта мера принимается по всей стране, она профилактическая и связана с возможностью сезонного распространения в регионе опасных заболеваний, сообщила пресс-служба края.



В Государственной ветеринарной инспекции Приморского края призывают не покупать мясо на несанкционированных рынках или с рук.



Для предотвращения эпидемий владельцам животных необходимо провести вакцинацию и ревакцинацию животных против ящура. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям края и сельхозпроизводителям соблюдать правила предосторожности: ни в коем случае не приобретать животных и корма без ветеринарных сопроводительных документов.