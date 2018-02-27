Консульство Узбекистана появится во Владивостоке Подобное решение было принято во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщил ТАСС.

– Наше генеральное консульство в Санкт-Петербурге уже открыто, – отметил господин Камилов. – В 2017 году при содействии МИД России мы положительно проработали вопрос открытия консульских учреждений еще в четырех федеральных округах России. Издано распоряжение правительства России об учреждении генеральных консульств Узбекистана во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону.



Консульский округ Владивостока будет включать в себя Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Республику Саха (Якутия), Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. Кроме того, в приморской столице откроется представительство агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.