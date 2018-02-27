Виталий Веркеенко: Отфутболивания проблем быть не должно В рамках знакомства с работой городских предприятий глава краевого центра Виталий Веркеенко посетил владивостокскую фабрику мороженого, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это самое крупное предприятие по производству сладкого продукта в краевом центре. Фабрика выпускает около 5 тысяч тонн мороженого в год, и ее продукция известна далеко за пределами приморской столицы.



– Мы имеем большой опыт производства мороженого по собственным оригинальным рецептурам, постоянно работаем над внедрением новых технологий, улучшением качества выпускаемой продукции и расширением ассортимента, перечень наименований которого сегодня составляет более 120 видов. Ежегодно на фабрике производится около 5 тысяч тонн лакомства, – рассказал генеральный директор Владимир Михин.



Глава города осмотрел производственные площадки предприятия, операторскую холодильной установки, откуда ведется наблюдение за всеми процессами, а также производственную лабораторию. Виталий Веркеенко высоко оценил работу предприятия.



– Современное, безопасное производство, новое оборудование, системы контроля – все на высоком уровне. Качественный продукт, который недаром пользуется спросом у жителей и гостей Владивостока. Город может гордиться таким предприятием, которое неизменно дарит радость и детям, и взрослым, – отметил глава города.



На встрече с сотрудниками обсуждались вопросы благоустройства города и района Фанзавода, где расположена фабрика, работы общественного транспорта, ремонта городских дорог и другие важные для горожан темы. Работники фабрики также пожаловались главе на состояние подъездной дороги.



– Большое подспорье краевому центру по благоустройству – федеральный проект «Комфортная городская среда», стартовавший в России в прошлом году. Эта программа рассчитана на 5 лет и позволит постепенно привести в порядок многие общественные пространства и городские территории. При этом, что сделать в первую очередь, выбирают сами жители. Так, в этом году в перечень вошли 12 городских территорий, за которые вы сможете проголосовать 18 марта на избирательных участках. Теперь что касается других вопросов городского порядка. Действительно, город, как большое лоскутное одеяло: «вот эта дорога наша, а это не наша», «тут земля краевая, там федеральная, а здесь – Минобороны», «это собственность муниципалитета, а вон та – частная территория» и т. д. Но тем не менее отфутболивания проблем быть не должно. Как обычно чиновник отвечает на такие запросы? «Уведомляем вас о том, что эта дорога не находится в собственности муниципалитета». Точка. А я хочу поставить запятую, добавить: «Но мы обратились к собственнику с требованием произвести очистку, ремонт и т. д.». И поставить это на контроль. Отсутствие полномочий – не повод опускать руки. Это наш город, и вместе мы можем многое сделать для его развития и процветания, – подчеркнул Виталий Веркеенко.