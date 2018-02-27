Студенты с острова Русского озаботились космическим мусором Малый космический аппарат с солнечным парусом разрабатывают студенты в Центре проектной деятельности ДВФУ.

Как сообщила пресс-служба вуза, новая технология поможет решить проблему утилизации космического мусора и минимизировать расходы топлива для перевода спутников с орбиты на орбиту.



Над проектом работают магистранты Инженерной школы Дмитрий Рычков, Саркис Закарян, Антон Абрамов, Алексей Смольников и четверокурсник Школы естественных наук Константин Федоров. Как отмечают студенты, в ближайшее время ряд мировых космических компаний начнет массово разворачивать на околоземной орбите многоспутниковые группировки связи и съемки Земли из космоса. Согласно прогнозам, до 2025 года появятся тысячи новых спутников. Через 5-7 лет после запуска они выйдут из строя и станут опасными для рабочих аппаратов.



Студенты ДВФУ предлагают оборудовать каждый спутник унифицированным контейнером, который по окончании срока эксплуатации аппарата автоматически раскрывает солнечный парус и вызывает естественное торможение. Так, постепенно снижая высоту орбиты, спутник войдет в атмосферу и сгорит.



Участники проекта уже создали габаритный макет будущего аппарата, основные элементы которого напечатаны на 3D-принтере и сделаны из алюминия.