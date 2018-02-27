Любимый город представили экскурсоводы В минувшую субботу, 24 февраля, приморские экскурсоводы организовали для жителей города и его гостей 20 экскурсий, посвященных истории и развитию Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе края, ровно в полдень после традиционного выстрела пушки от здания местного отделения Русского географического общества на Корабельной набережной несколько групп отправилось в познавательные путешествия: «Любимый город», «С нами бог и Андреевский флаг», «Цесаревич во Владивостоке», «Владивосток, ты – город-пограничник», «От Суйфунской до Уборевича», «История Торгового дома «Кунст и Альберс» и его основателей».



Мероприятие, организатором которого выступило Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общества изучения Амурского края при поддержке администрации Приморья, посвящено Всемирному дню экскурсовода, которое отмечается 21 февраля.



Как отметила представитель местного отделения Русского географического общества руководитель секции «Краеведение и экскурсоведение» Елена Ильяшенко, почти все гиды, принявшие участие в мероприятии, уже прошли добровольную региональную аттестацию экскурсоводов и подтвердили уровень своей квалификации.



«Отдельно хочется отметить, что большой интерес акция вызвала у начинающих специалистов. Для них сегодняшнее мероприятие – это уникальная возможность на практике поучиться у своих более опытных коллег мастерству ведения экскурсий и работе с туристскими группами», – отметила она.



В целом участниками акции стали более ста горожан, в том числе 14 ребят из детского дома № 4. По окончании мероприятия каждому маленькому слушателю подарили книгу о дальневосточном леопарде, написанную местным автором-краеведом.