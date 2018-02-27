Чешские пингвины прописались в столице Приморья Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта приехали во Владивосток из пражского питомника. Как сообщили в Приморском океанариуме, нелетающие, но умеющие плавать птицы в возрасте от 9 до 16 месяцев сейчас находятся на обязательном карантине.

Как объяснили в пресс-службе океанариума, этот вид пингвинов особо охраняемый. Их перемещение строго отслеживается, даже если вид был выведен в неволе. Переезду в другую страну предшествовала долгая и серьезная подготовка.



– Были получены все необходимые разрешения и заключения. Согласно международным требованиям все птенцы чипированы (электронный чип – своеобразный аналог паспорта для животного). Орнитологи Приморского океанариума выезжали в Чехию для общения с будущими подопечными, чтобы птенцы успели к ним привыкнуть и стресс от переезда был минимальным, – сообщили в океанариуме.



Сейчас шестеро птенцов находятся в карантинном блоке под присмотром уже знакомых им орнитологов. Как рассказали сами специалисты, они уже различают малышей «по лицам».



– Пингвины здоровы, неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения, о чем говорит высокая пищевая и двигательная активность. Птенцы уже привыкли к своим «приемным родителям» – позволяют себя погладить и охотно идут на контакт, – добавили в пресс-службе океанариума.

Справка «В»

Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин, назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи – до 70 см, вес – до 5 кг. Находятся на грани исчезновения. Живут на западном побережье Южной Америки, где проходит холодное Перуанское течение. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу. В неволе могут прожить до 30 лет.