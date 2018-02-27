Amadea открыла круизный сезон Трансокеанский лайнер Amadea пришвартовался вчера в порту Владивостока, открыв новый сезон иностранных морских круизов.

Туристов на Морском вокзале встретили отрядом барабанщиц, а также выступлениями творческих коллективов края. Помимо этого, для гостей города приготовили экскурсии по историческим и современным достопримечательностям Владивостока.



Круизный лайнер Amadea с 600 туристами на борту 18 февраля вышел из японского порта Иокогама, его маршрут помимо Владивостока включает города Нагою, Кобе, Хиросиму, Канадзаву, а также Пусан, Чечжу, Шанхай и Гонконг.



Отметим, в прошлом году столицу Приморья посетило 15 океанских круизных лайнеров, на борту которых для знакомства с нашим городом прибыло более 13 тысяч зарубежных гостей.