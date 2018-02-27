«Луч» – серебряный призер Кубка ФНЛ Владивостокский клуб «Луч-Энергия» стал серебряным призером Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ежегодное соревнование в течение двух недель февраля проходило на средиземноморском острове Кипр.

В финальном поединке на стадионе города Пафос «тигры» встретились со «шмелями». Екатеринбургская команда «Урал» на этом турнире являлась единственным представителем российской премьер-лиги. Более того, в чемпионате страны этот коллектив находится на восьмой позиции, в то время как наши земляки занимают 15-е место в турнирной таблице в первой лиге. Естественно, эксперты делали ставку на подопечных Александра Тарханова. И одновременно ожидали сюрпризов от подопечных главного тренера «желто-синих» Александра Григоряна и его футболистов. Но никто даже не мог предположить, что «Луч» пробьется в финал престижного турнира. Считалось, что дальневосточники в лучшем случае смогут побороться за пятое место. На самом деле «тигры» и не ставили себе цель завоевать главный трофей турнира, им важнее было наработать игровые связи накануне весенней части чемпионата.



Корреспондент «В» не поленился и собрал статистику игр между двумя клубами. Она оказалась не в пользу приморцев. На протяжении последних 50 лет мы встречались 20 раз. «Урал» был сильнее в 11 поединках, четыре матча остались за «Лучом», еще пять встреч закончились вничью. Кроме того, один раз команды пересекались в Кубке СССР, в 1969 году «Луч» на своем поле обыграл «Уралмаш» со счетом 1:0.



На стадионе городка Пафос преимущества «шмелей» над «тиграми» не было вовсе. Играли две равные по силам команды. В этом могли убедиться болельщики, которые следили в прямом эфире за матчем на официальном сайте ФНЛ или на портале Sportbox.ru.



Мне лично «Луч» в игре даже показался интереснее титулованного соперника. Особенно в первом тайме.

Футболисты «Луча» много прессинговали уральцев и не давали подопечным Александра Тарханова спокойно развивать позиционное преимущество. Опасные атаки приморцев периодически подбирались к воротам уральского голкипера Ярослава Годзюра.



Впрочем, в одном из эпизодов встречи представителям высшей футбольной лиги удалась быстрая контратака. «Шмели» хоть и пробили издали по воротам «Луча», но столь мощно, что шансов на спасение не оставалось – 0:1.



Впрочем, наши земляки недолго переживали о случившемся и вновь перевели мяч на половину поля соперника. «Уралу» игра давалась тяжеловато, игроки екатеринбургской команды периодически допускали ошибки на своей половине поля. Одной из них чуть не воспользовался футболист «Луча», но уральцев спасла штанга. А на последней минуте тайма еще более классный удар удался новичку «желто-синих» – полузащитнику Андрею Павленко. Мяч залетел точно в дальний угол ворот «Урала», и счет стал равным – 1:1.



Во втором тайме «тигры» продолжили наступление. В середине этого периода один из нападающих «Луча» в упор бил по воротам, вратарь екатеринбуржцев с трудом отразил мяч. Еще через несколько минут в ходе новой атаки «желто-синие» вновь могли отличиться, но мяч пролетел рядом со штангой.



Соперник в конце поединка ушел в глухую оборону и отвечал редкими контратаками. В одной из них за 15 минут до конца основного времени матча «шмели» подавали угловой. Нападающий уральцев сумел головой отправить мяч в сетку. Однако арбитр встречи Антон Фролов из Москвы зафиксировал нарушение правил и гол не засчитал.



Основное время так и закончилось со счетом 1:1. По регламенту турнира победитель определялся в серии пенальти. Футболисты Екатеринбурга свои четыре удара выполнили идеально. А вот у «Луча» 11-метровые не задались. Приморские спортсмены лишь дважды поразили ворота, в одном случае пробили мимо, и еще один удар отразил вратарь. По пенальти – 2:4.



«Уралу» в третий раз за семилетнюю историю Кубка ФНЛ достался главный приз. «Луч», становившийся под управлением Александра Григоряна обладателем кубка в 2014 году, на сей раз довольствовался серебряными наградами. Бронза досталась «Риге», которая со счетом 1:0 переиграла ярославский «Шинник».



«В» поздравляет «тигров» с достойным результатом. Но главное все-таки не завоеванное место, а высокое качество игры, которое продемонстрировали «желто-синие» накануне весенней части чемпионата страны.



Завершив на мажорной ноте сбор на Кипре, команда перебралась в Санкт-Петербург. Завтра, 28 февраля, на стадионе «Петровский» предстоит очень важная игра с клубом «Тосно» из премьер-лиги в рамках четвертьфинала Кубка России. Проблем с мотивацией у наших футболистов не будет: в случае победы они станут мастерами спорта.

Отметим, пока «Луч» достойно бился на полях Кипра, хорошая новость для команды пришла из Российского футбольного союза. Клубу разрешили заявить новых футболистов в зимнее трансферное окно. Накануне «Луч» полностью расплатился по долгам со всеми бывшими игроками, подававшими заявления в Палату по разрешению споров, а также выполнил все требования комиссии по лицензированию клубов. В связи с этим РФС снял с нашей команды запрет на регистрацию новых футболистов.



По итогам учебно-тренировочных сборов в Турции и на Кипре тренерский штаб принял решение заявить за основную команду следующих игроков: вратаря Дмитрия Абакумова, двух защитников – Сослана Таказова и Сергея Цуканова, двух полузащитников – Давида Дзахова и Андрея Павленко (того самого, который забил мяч «Уралу») и хорошо известного приморским болельщикам нападающего Ивана Столбового. Кому-то из них предстоит доказать свою значимость уже в завтрашнем поединке.