Совершенно секретно, но всем известно Восемь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

В праздничные дни прокат наполнен маскулинными боевиками и фильмами с сюжетами, в центре которых серьезные конфликты, требующие от героев мужества и тестостерона.

«Секретное досье» (16+)



Новая картина Стивена Спилберга, подпитывающая два современных тренда: феминизм и борьбу американских либеральных журналистов с политической верхушкой страны. История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.



«Все деньги мира» (18+)



Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду – все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему изумлению, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…



Фильм поддерживает другой модный тренд – борьбу с домогательствами. Актера Кевина Спейси, подозреваемого в харассменте, постфактум (то есть тогда, когда все сцены были сняты) заменили на Кристофера Пламмера.



«О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)



На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от «Сапсана» и пришлось ехать в плацкарте. Но как же это неожиданно хорошо и уютно! А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано, но так вовремя. А как это вдохновляет на всякие свершения!



«Рубеж» (12+)



У Михаила есть все. Все, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ее, и все, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.



«Дикий» (18+)



Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…



«Кикбоксер возвращается» (18+)



Юному бойцу необходимо одолеть нового Халка из Скандинавии. Под руководством тренера он укрепит свой дух, а спарринги прокачают тело. Жан Клод Ван Дамм предстает в образе наставника.



«Ночные игры» (18+)



История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые ночные игры. И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию убийственного квеста с ряжеными головорезами и агентами ФБР. Похищение Брукса в тот вечер – это розыгрыш или нет?



«Человек, который спас мир» (16+)



Лишь немногие знают его. Но сотни миллионов людей живут благодаря ему. Фильм расскажет о Станиславе Петрове, отставном советском офицере, действия которого предотвратили начало ядерной мировой войны.