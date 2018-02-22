Приходит с музыкою Пасха Пасха в этом году ранняя, а значит, и традиционный Московский Пасхальный фестиваль, проводимый по инициативе Валерия Гергиева, придет в наш город раньше обычного.

Как сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 8 апреля по 9 мая. Его события запланированы почти в 30 городах России, в том числе во Владивостоке и впервые в Уссурийске.



Откроют фестиваль 8 апреля выступления симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Москве. Поскольку мало кто из жителей Владивостока сможет отправиться в Москву специально для того, чтобы посетить эти концерты, на Приморской сцене Мариинского театра будет организована прямая трансляция.



11 апреля симфонический оркестр и хор Приморской сцены под управлением Антона Торбеева дадут концерт в рамках фестиваля, а примет в нем участие хор Приморской митрополии. 21 апреля симфонический оркестр и хор Приморской сцены выступят в Большом зале театра под управлением Павла Смелкова.



Также состоится концерт в Уссурийске, в нем будет задействован хор храма святителя Николая Чудотворца.