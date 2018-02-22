Журавлиным пером растревожить сердца Постановка для детей, но смысл ее – для взрослых

Уже много лет Приморский краевой театр кукол радует и юных, и взрослых зрителей сказками, что называется, со всего земного шара. Да, это принципиальная позиция главного режиссера театра Виктора Бусаренко – ставить на сцене сказки народов мира. Франция, Скандинавия, Болгария, Китай, Словакия, Корея – волшебные истории из этих стран уже были представлены публике и стали любимыми спектаклями.

И вот 24 и 25 февраля театр готовит новый сюрприз – постановку «Журавлиные перья». И это будет сказка из Страны восходящего солнца…



– Пьеса как таковая и музыка к ней написаны музыкантом Сергеем Рыбалкой специально для нашего театра, – поясняет режиссер спектакля Виктор Бусаренко. – Он взял за основу две японские сказки и соединил их в одну очень трогательную, красивую, добрую историю. Классическая сказка о журавлиных перьях – одна из самых популярных в Японии, ее, наверное, знает каждый ребенок в этой стране. Но эта история очень пронзительная и даже драматичная, а в спектаклях, тем более нацеленных на детскую аудиторию, всегда желательна какая-то комедийность, поэтому и появились в спектакле взятые из другой сказки, но очень органично вписавшиеся в нее тэнгу – забавные и простодушные духи леса, хитрый и жадный сосед Гонта… Кроме того, эти персонажи придают еще больший японский колорит всей постановке.



«Журавлиные перья» – это история о девушке О-Цуру (по-японски – «журавль»), которая стала женой бедного юноши-угольщика и соткала для него дивные ткани. Такие большие деньги смог выручить юноша за эти ткани, что и думать забыл о любви, о счастье, все на звон монет стал переводить. И потерял свое счастье… Ну, почти потерял, ведь не может же в театре кукол появиться постановка – во всяком случае для детей – с трагическим финалом.



– Это философская сказка об истинных и мнимых ценностях, разговор о верности и самоотверженности, предательстве и искуплении, – говорит Виктор Бусаренко. – И сразу было ясно, что к финалу этот разговор должен перейти из бытового, что ли, плана к интонации более возвышенной. Да, в версии Сергея Рыбалки О-Цуру и ее возлюбленный встретились на Журавлином острове, куда отвез героя старик-перевозчик. Но что такое Журавлиный остров? Это своего рода иной мир. Поэтому у нас в финале прощальные ленточки – такие, какие по японской традиции привязывают к кораблю, уходящему в море. И когда ленты рвутся, рвется и связь между берегом и кораблем. Наши герои уходят как бы в некое плавание… В общем, наш хеппи-энд не совсем «хеппи», но поймут эту интонацию больше взрослые зрители.



– Насколько я знаю, есть классическая пьеса «Журавлиные перья», написанная Дзюндзи Киноситой…



– Да, но эта вещь создана для взрослого, скажем так, драматического театра. Пришлось бы очень многое менять, чтобы адаптировать ее к театру кукол. Поэтому мы и обратились к Сергею Рыбалке. Также Сергей написал вставные стихи-перебивки в японском стиле, похожие на танка и хокку. Вообще, мы очень старались создать спектакль в японском духе, перенести туда какие-то элементы японского искусства, в том числе поэтического. Также для создания японской атмосферы добавили шуточные, но поставленные все же в восточном стиле драки, а сам спектакль начинается с японского танца с веерами, в котором участвуют все занятые в нем актеры – Вадим Перфилов, Алексей Белов, Василий Косенок, Ольга Малиновская, Виктория Яскина, Оксана Иванова, Екатерина Юркина.



– В создании «Журавлиных перьев» приняла участие и японская художница?



– Да, с Фумико Кондо мы познакомились год назад, когда она жила во Владивостоке. Она сама пришла в театр, сказала, что была бы очень рада поработать с нами. А мы, в свою очередь, давно хотели приступить к постановке японской сказки, но вот не было хорошего внятного повода. Вот мы и ухватились за возможность посотрудничать с Фумико Кондо. А затем спектакль – и мы очень этим гордимся – был включен в программу Года Японии в России.



Эскизы кукол, костюмов, актеров-кукловодов – все это делала госпожа Кондо. И мы старались соответствовать той линии, которую она задала. Наша постановка по-японски лаконична и выразительна, мы искали максимально возможной выразительности при минимальных средствах, скажем так. Лаконизм и минимализм характерны для любого вида японского театра. Мы отталкивались от своих впечатлений и от японского театра кукол, и от драматического: минимум декораций, условность места действия… В этом ключе старались работать. У нас минимальные декорации, все внимание – костюму, гриму актеров (мы сочетаем на сцене живой план и кукол), деталям реквизита, точечному свету.

– Спектакль у вас выходит и правда красивый, почти эстетский…



– Да, сказка получается философской, и я бы советовал родителям, которые считают, что театр кукол – это для детей чуть старше года, посетить с ними другие наши спектакли. А на «Журавлиные перья» пригласил бы учеников начальных классов и даже тех, кому лет 12–13. Думаю, и взрослым спектакль придется по душе, особенно тем, кто связан с Японией или интересуется культурой Страны восходящего солнца.



У этого спектакля, в известной мере экспериментального, думаю, будет сложная судьба в смысле зрительской популярности. Так всегда бывает, но это не значит, что такими экспериментами не надо заниматься…