Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» всегда актуален Умение быстро действовать, ставить перед собой цель и достигать ее упорным трудом – такие личностные качества востребованы в нашем обществе, поскольку позволяют достичь высоких социальных и профессиональных вершин. Спортивные качества пригодятся и в работе, и в жизни. Яркий пример – наш президент и его окружение. Все они занимались и продолжают заниматься спортивными разновидностями самбо.

Навыки организации своего времени и умение использовать его на благо себе и обществу – одна из задач, которые стараются развивать у наших детей школы и различные кружки дополнительного образования. Но без здорового образа жизни, а также друзей и единомышленников, поддерживающих спортивный образ жизни, это невозможно.



Все эти навыки и личностные качества я, как тренер, прививаю своим воспитанникам на занятиях борьбой самбо. Самый простой пример: пропуск занятий даже по уважительной причине составляет не более 7 % в самый холодный период времени, когда наблюдается пик простудных заболеваний. Если сравнивать эту статистику с посещаемостью школьных занятий, когда классы и даже целые школы закрывают на карантин, это говорит о превосходном здоровье детей, занимающихся самбо. 90 % воспитанников поступили и получили дипломы вузов, создали семьи, достигли профессиональных успехов и продолжают совершенствоваться. А некоторые из них считались трудными подростками... Воспитание тела и духа сделали из этих ребят добрых, отзывчивых, добропорядочных людей. Сегодня многие мои воспитанники работают на госслужбе, в экономике, в образовании. Но основа – здоровье и спортивный характер были заложены в далеком детстве, во время тренировок.



Вопреки распространенному мнению о тяжелой финансовой составляющей занятий спортом дворец спорта «Юность» продолжает развивать самбо и делает этот вид спорта абсолютно доступным каждому ребенку.