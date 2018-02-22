«Спартак» поднялся над «Уралом» Важной победой для «Спартака-Приморья» завершился выезд в Свердловскую область в рамках продолжающегося чемпионата России по баскетболу среди мужчин в суперлиге. Владивостокский клуб в гостях одолел сильную и амбициозную команду «Урал» из Екатеринбурга.

Приморский коллектив не стал наступать на те же грабли, что и в преды-дущем проигранном матче с ТЕМПом из Ревды, а со стартового свистка рванул в отрыв. Еще и двух минут не прошло, а дальневосточники уже вели со счетом 2:9. И далее по ходу первой четверти они продолжали увеличивать преимущество. И хотя прежние ошибки с неточными бросками с дальнего расстояния продолжались, но они с лихвой компенсировались результативной игрой под щитом соперника – 20:35.



Зато второй игровой отрезок оказался полностью провальным. Наставнику приморской дружины даже пришлось брать тайм-аут, чтобы сбить атакующий порыв «Урала» и дать взбучку своим подопечным. Не помогло. Наши спортсмены не смогли забросить мяч в 14 атаках подряд. Этим воспользовался соперник и сумел практически сравнять счет – 43:44.



В следующей 10-минутке игра была на равных. Соперники по очереди забивали и допускали ошибки. Не случайно в третьей четверти лидер турнира менялся четыре раза. Однако у гостей ошибок было чуть меньше – 56:58.



Исход матча должен был решиться в заключительной партии. Это была скорее игра нервов – кто первым допустит ошибку. «Урал» вроде и вышел один раз вперед, но потом не смог совладать с наступающим порывом спартаковцев. А за полторы минуты до финальной сирены баскетболистам Владивостока удалась пара дальних бросков на три очка каждый. Дальше наши земляки не стали подпускать соперника к своему щиту, поэтому вопрос о победителе был практически снят – 73:81.



Хочется отметить профессионализм центрового Максима Кривошеева и защитника Игоря Смыгина. Каждый из них сумел добиться мастерского результата – по 19 очков и 10 подборов. Чуть хуже показатели у двух защитников – Виктора Заряжко (11 очков и 7 подборов) и американского легионера Даррела Митчелла (10 очков и 4 подбора).



– В середине второй четверти мы сами упустили свое преимущество и дали «Уралу» возможность показать свою лучшую игру, – сокрушался по итогам матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Это полностью наша вина, что хозяева площадки почувствовали себя уверенней. Но потом наша защита принесла результат. Пару раз мы хорошо отбились. Результативно завершили пару контратак. И благодаря этому вновь создали преимущество, которое принесло победу.



Следующие матчи «Спартак-Приморье» проводит во Владивостоке в конце февраля. Соперниками нашей команды будут «Химки-Подмосковье» и клуб МБА (молодежная баскетбольная ассоциация).