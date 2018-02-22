«Приморочка» в Волгодонске как рыба в воде Владивостокская «Приморочка» показала 100-процентный результат в Волгодонске в ходе двух выездных поединков с местным «Импульсом». Во втором матче наши землячки играли более уверенно и расправились с соперницами в трех сетах (в первом поединке они выиграли по партиям – 1:3).

Дальневосточницы взялись за дело без раскачки и уже в стартовой партии продемонстрировали свое преимущество и настрой на победу. Совершив рывок в 6 очков, далее они постепенно увеличивали отрыв. Соперницы терялись на подачах Ольги Ефимовой. Марина Бондарева и Екатерина Громова терзали их по краям. А удачная защита на блоках позволила быстро завершить сет с двузначным преимуществом – 14:25.



Самой сложной в этом матче выдалась вторая партия. В дебюте «Приморочка» была сильнее при игре у сетки, зарабатывая очки на блоке и выискивая бреши в обороне девушек из Ростовской области в ходе собственных атак. Но «Импульс» не стал заранее сдаваться, меняя свою тактику в редком нападении. Хозяйки даже дважды сравнивали счет – 10:10 и 19:19. Но сколько веревочке ни виться… На финише профессиональное мастерство спортсменок Владивостока возобладало. Они вновь пошли в отрыв. Красивый мяч на кураже забила Марина Бондарева и тем самым поставила точку в партии – 21:25.



Третий сет стал точной копией стартового отрезка. Гостьи уверенно шли к победе. Более того, тренерский штаб «Приморочки» даже заменил часть игроков основы на молодых волейболисток ближайшего резерва Анастасию Бурдюкову и Алину Щукину. Обе практически сразу отметились позитивными действиями в нападении и в защите. Особо приятно, что решающее очко в этой партии принесла именно приморская воспитанница 17-летняя Алина из Большого Камня – 15:25.



– Сегодня наши игроки были свежее, они полностью адаптировались к условиям и к залу, – радостно потирал руки после матча главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Более четко сыграли на приеме, отсюда и вся игра была надежнее. К тому же заставили ошибаться соперника в различных ситуациях. Все, кто у нас вышел на замену, сыграли очень надежно. Радует, что резервные игроки не ослабляют команду, а, наоборот, поддерживают, это очень приятный момент.



Следующие матчи наша команда проведет в Курске. Команда «ЮЗГУ-Атом» занимает сейчас второе место в турнирной таблице высшей лиги «А». Курянки набрали 58 очков. Игры состоятся в ближайшие субботу и воскресенье. Во многом они станут определяющими в борьбе за серебряные медали чемпионата. Естественно, что на родной площадке волейболистки Курска постараются набрать максимальное количество очков в битве со своим основным соперником.



Наш клуб отстает от «Атома» всего на одно очко. Скорей всего, «Приморочка» примет вызов и покажет свою лучшую игру. Тем более что только нашим землячкам удалось в феврале дважды выиграть у непобедимой «Северянки», которая до этого не знала поражений в нынешнем турнире. Так что настрой и мотивация у волейболисток Владивостока сейчас просто зашкаливают.