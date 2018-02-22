Лиса «тиграм» в помощь Владивостокский «Луч-Энергия» сумел пробиться в финал открытого турнира на Кубок-2018 Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит в эти февральские дни на острове Кипр. В полуфинальном поединке была повержена команда «Рига», бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Латвии.

На этот поединок главный тренер «Луча» Александр Григорян выставил уже сильнейший состав, именно этим футболистам предстоящей весной придется бороться за сохранение прописки в чемпионате России по футболу в первой лиге. И, судя по состоявшемуся матчу, за качество игры «желто-синих» можно не беспокоиться. Один из сильнейших клубов Прибалтики был просто сметен тремя забитыми и безответными мячами.



«Тигры» большую часть матча провели на половине поля соперника. Голы забивались на любой вкус, а защита пресекала любые попытки соперника приблизиться к нашим воротам. Первый мяч в сетку рижан влетел на 13-й минуте после мощного удара нападающего Андрея Мязина. Он воспользовался двумя ошибками латышей – замешкавшегося защитника и вышедшего далеко в штрафную площадку голкипера латвийской команды. Мяч влетал в ворота за его спиной – 1:0.



В середине первого тайма игру неожиданно прервала …лиса. Откуда взялась на поле стадиона «Куклия» рыжая бестия, никто толком и не понял. Лисица пробежала по зеленому газону на половине поля «Луча», потом оторопела от собственной наглости и быстро ретировалась со стадиона. В общем, повеселила игроков и болельщиков.



Во втором тайме дальневосточники продолжили натиск. На 79-й минуте другой нападающий Иван Хлебородов отдал выверенный пас вырвавшемуся на оперативный простор полузащитнику Дмитрию Маляке. А тот своего шанса не упустил, хлестким ударом удвоив преимущество «Луча» – 2:0.



Окончательный результат встречи установил полузащитник Семен Фомин, поразивший ворота «Риги» в уже добавленное московским арбитром Юрием Апонасенко время – 3:0.



– После унылого матча с «Тамбовом» пришлось раскритиковать команду за примитивную игру. На сей раз качество игры было неплохим, – поделился своим мнением после встречи главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян. – Рижане постарались прикрыть нашего единственного опорного полузащитника Сергея Пономаренко. Но мы вскоре поменяли его местами с Амиром Бажевым. От такого необычного хода соперник растерялся, а на поле началась игра, которую мы и хотели видеть. Предстоящий финальный поединок для нас станет генеральной репетицией перед еще одним кубковым и более значимым матчем – четвертьфиналом суперкубка России против «Тосно» из Ленинградской области.



В финале «Луч» встретится с командой «Урал». Этот клуб выступает в высшей лиге чемпионата России по футболу, но находится среди аутсайдеров. Интересный факт: из всех 16 нынешних участников турнира только приморцы и уральцы ранее владели этим ценным трофеем. Матч состоится завтра, 23 февраля.



За бронзу Кубка ФНЛ сегодня вечером сразятся «Рига» и «Шинник» из Ярославля.