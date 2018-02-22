Лиса «тиграм» в помощь

Владивостокский «Луч-Энергия» сумел пробиться в финал открытого турнира на Кубок-2018 Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит в эти февральские дни на острове Кипр. В полуфинальном поединке была повержена команда «Рига», бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Латвии.

22 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4286 от 22 февр. 2018

На этот поединок главный тренер «Луча» Александр Григорян выставил уже сильнейший состав, именно этим футболистам предстоящей весной придется бороться за сохранение прописки в чемпионате России по футболу в первой лиге. И, судя по состоявшемуся матчу, за качество игры «желто-синих» можно не беспокоиться. Один из сильнейших клубов Прибалтики был просто сметен тремя забитыми и безответными мячами.


«Тигры» большую часть матча провели на половине поля соперника. Голы забивались на любой вкус, а защита пресекала любые попытки соперника приблизиться к нашим воротам. Первый мяч в сетку рижан влетел на 13-й минуте после мощного удара нападающего Андрея Мязина. Он воспользовался двумя ошибками латышей – замешкавшегося защитника и вышедшего далеко в штрафную площадку голкипера латвийской команды. Мяч влетал в ворота за его спиной – 1:0.


В середине первого тайма игру неожиданно прервала …лиса. Откуда взялась на поле стадиона «Куклия» рыжая бестия, никто толком и не понял. Лисица пробежала по зеленому газону на половине поля «Луча», потом оторопела от собственной наглости и быстро ретировалась со стадиона. В общем, повеселила игроков и болельщиков.


Во втором тайме дальневосточники продолжили натиск. На 79-й минуте другой нападающий Иван Хлебородов отдал выверенный пас вырвавшемуся на оперативный простор полузащитнику Дмитрию Маляке. А тот своего шанса не упустил, хлестким ударом удвоив преимущество «Луча» – 2:0. 


Окончательный результат встречи установил полузащитник Семен Фомин, поразивший ворота «Риги» в уже добавленное московским арбитром Юрием Апонасенко время – 3:0. 


– После унылого матча с «Тамбовом» пришлось раскритиковать команду за примитивную игру. На сей раз качество игры было неплохим, – поделился своим мнением после встречи главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян. – Рижане постарались прикрыть нашего единственного опорного полузащитника Сергея Пономаренко. Но мы вскоре поменяли его местами с Амиром Бажевым. От такого необычного хода соперник растерялся, а на поле началась игра, которую мы и хотели видеть. Предстоящий финальный поединок для нас станет генеральной репетицией перед еще одним кубковым и более значимым матчем – четвертьфиналом суперкубка России против «Тосно» из Ленинградской области. 


В финале «Луч» встретится с командой «Урал». Этот клуб выступает в высшей лиге чемпионата России по футболу, но находится среди аутсайдеров. Интересный факт: из всех 16 нынешних участников турнира только приморцы и уральцы ранее владели этим ценным трофеем. Матч состоится завтра, 23 февраля.


За бронзу Кубка ФНЛ сегодня вечером сразятся «Рига» и «Шинник» из Ярославля.