Вода из колонки бесплатной не бывает, или Как сэкономить на коммуналке

Вопросы, связанные с работой ЖКХ и благоустройством городского хозяйства, самые, пожалуй, распространенные из тех, что задают наши читатели. «Колонкой пользуется половина поселка, а плату берут лишь с владельцев трех домов на нашей улице, да такую, что проще в дом водопровод провести…», «Почему с меня, 80-летнего пенсионера, взимают плату за капремонт?» – звонят в редакцию «В» читатели. Самые интересные вопросы мы переадресовываем специалистам, а ответы публикуем.

«Если граждане не хотят платить за колонку, то ручки с нее отдадут лишь добросовестным домовладельцам»

Платить или не платить



– Моя квартира, расположенная в другом городе, месяцами стоит пустая. В ней, конечно, установлены счетчики, но, насколько мне известно, если в течение нескольких месяцев показатели индивидуальных приборов учета (ИПУ) остаются неизменными, то представители ресурсоснабжающих организаций (РСО) имеют право посетить квартиру и проверить показания самостоятельно.



– Действительно, при неизменных или сомнительно низких показаниях в течение нескольких месяцев представители РСО вправе лично проверить счетчики. И если им не предоставят допуск в квартиру, то они вправе начислять плату за ресурс по нормативу с повышающим коэффициентом. Но сотрудники РСО обязаны предупредить о предстоящей проверке, – разъясняет начальник управления по сбыту КГУП «Приморский водоканал» Яна Загудаева. – Контролер Примводоканала оставит памятку с просьбой назначить удобное время для контрольной проверки. Вам остается только согласовать с РСО время визита. Если представитель РСО убедится в достоверности подаваемых вами показаний, то вам сделают перерасчет. Кроме того, вы можете написать заявление в свою управляющую организацию и в РСО о том, что проживаете в другом городе и ресурс не потребляете.



Другой вариант: можно написать заявление в РСО, и вам опломбируют краны, поставят заглушки и, соответственно, ничего начислять не будут. Другое дело, что процедуру придется повторять после каждого вашего посещения квартиры и пользования кранами. В любом случае ваше отсутствие в квартире не освобождает от оплаты общедомовых нужд (ОДН).



Если квартира не оборудована счетчиками, то в случае временного, непродолжительного отсутствия (командировка, отпуск, госпитализация), чтобы произвести перерасчет, помимо документов, подтверждающих ваше отсутствие (билеты, командировочное удостоверение, справка из стационара), придется предъявить акт о технической невозможности установки индивидуальных приборов учета.



– Допустим, гражданину, временно не проживавшему в квартире, делают перерасчет по оплате коммунальных услуг. А как перерасчет моего платежа отразится на платежах остальных жителей дома?



– Перерасчет произведут только вам. На суммах других жильцов это никак не отразится.



– Сыновья приобрели себе жилье и выписались из нашей квартиры. Должна ли я предпринять какие-то действия, оповестить какие-то организации об изменении состава семьи?



– Да, вам необходимо в паспортном столе взять справку по форме 10 (поквартирную карточку), отнести ее в свою управляющую компанию и во все ресурсоснабжающие организации, указанные в ваших платежных квитанциях, даже если в вашей квартире установлены абсолютно все возможные индивидуальные приборы учета.



Платим только за себя?



– Я живу в коммунальной квартире, у нас к каждой комнате подведены сети – водопровод и канализация. Мы платим по нормативу с повышающим коэффициентом. Чтобы избавиться от этого коэффициента, необходимо принести акт о технической невозможности установки ИПУ. Это возможно в нашем случае?



– Скажу сразу: Примводоканал подобные акты не принимает, – предупреждает Яна Загудаева. – Коммунальная квартира должна быть оборудована общеквартирным прибором учета. За исключением, разумеется, тех случаев, когда установка ИПУ действительно технически невозможна. Как рассчитывается потребленный ресурс между жителями?

Распределяется на жильцов квартиры пропорционально количеству человек, прописанных в каждой комнате.



– У меня есть техническая возможность установить в квартире теплосчетчик. Почему я не могу рассчитываться за тепло исключительно по факту потребления? Я батареи зимой редко когда включаю.



– Мы (образно говоря) живем все в одном доме. Кому-то повезло – его квартира на южной стороне, кому-то не очень – окна выходят на ветреную северную сторону. И не зря законодатель предусмотрел: только если в каждой квартире стоит прибор учета и есть общедомовой, возможно оплачивать ресурс по факту потребления, – рассуждает заместитель директора по сбыту филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Валерий Червонный. – Что для этого нужно? Провести общее собрание, принять решение об установке общедомового и квартирных приборов учета тепла. Тогда можно будет определить, сколько конкретно каждая квартира потребляет теплоэнергии (прибор считает в том числе, сколько тепла поступает от стояков). Но тогда возникнет вопрос и оплаты ОДН. Схема расчета будет стандартной: от показаний общедомового прибора учета необходимо будет вычесть сумму показаний индивидуальных счетчиков. Плата за разность распределяется между жильцами согласно имеющимся у них квадратным метрам.



– В нашем доме в нежилом помещении устроено какое-то производство – там постоянно горит свет, работают электроприборы. И в связи с этим у жителей дома возникает вопрос: кто оплачивает затраченное этим производством электричество – владелец помещения или мы чрез ОДН?



– Вообще-то, владелец любого нежилого помещения должен иметь прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, – поясняет заместитель начальника РКЦ ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Галина Ткаченко. – Но, конечно, не все хозяева нежилых квадратов эти договоры заключают. Как проверить организацию, работающую в вашем доме? Обратиться в вашу управляющую организацию. Каждый месяц мы отсылаем отчеты управляющим компаниям по всем домам, имеющимся у них в управлении, где четко прописано, кто и сколько платит за свет. Если в этом отчете смущающей вас организации нет, значит, договор с нами ее владелец не заключал, поэтому с этим абонентом надо будет разбираться отдельно. Можно необходимую информацию получить и непосредственно в РСО, но такие полномочия есть только у советов домов. Обращаясь к нам за подобными сведениями, члены совета должны подтвердить свои полномочия протоколом собрания собственников. В принципе, мы можем подобную информацию предоставить и собственнику, но только по письменному запросу. Физического адреса интересующего вас помещения достаточно, чтобы навести справки.



Кто имеет право на воду из колонки?



– Колонкой на нашей улице пользуется чуть ли не вся Океанская, а платим за воду лишь мы – хозяева нескольких домов неподалеку. Причем вода из колонки нам обходится дороже воды из централизованных водопроводов, снабжающих многоквартирные дома. Отчего такая несправедливость?



– Департамент по тарифам Приморского края установил нормативы потребления на пользование водоразборной колонкой. Для жителей Владивостока норматив составляет 2,05 куба на одного человека в месяц, – сообщает Яна Загудаева. – В итоге одно домовладение платит за воду в соответствии с количеством зарегистрированных по конкретному адресу граждан.



Заключая договор на пользование колонкой в частном секторе, мы категорически требуем представить домовую книгу, где указаны все зарегистрированные. Чтобы определить свой платеж, умножьте 28,63 рубля (стоимость одного куба) на 2,05 и на количество прописанных в вашем доме людей. Как видите, получается фиксированный платеж.

Другой вопрос – почему платите вы и не платят остальные? Честно говоря, заключить договор с домовладением на пользование колонкой – огромная проблема, так как у граждан сложился стереотип: если колонка стоит на улице, то и вода в ней бесплатная.



Между тем водоразборная колонка нуждается в обслуживании. Зимой, например, из-за холодов (особенно в этом году) колонки постоянно замерзают, их нужно прогревать. Исходя из чего и утвержден норматив потребления. Нельзя сказать, что мы никак не боремся со сложившейся ситуацией. Контролеры Примводоканала выписывают предупреждения о необходимости заключения договоров. Мы пытаемся найти информацию о зарегистрированных в доме на территории пользования колонкой, выписываем квитанции, но мало кто платит за воду добровольно.



Специалисты Примводоканала проводят мониторинг: определяют, сколько домовладений пользуется колонкой (исключение составляют те, кто подключился к центральному водоснабжению, вырыл колодец или пробурил скважину) и какое количество из этих домовладений платит за колонку.



Если не платит никто, мы прекращаем подачу воды в эту колонку. Если есть граждане, которые заключили договоры и платят за воду, но их мало, мы убираем ручки с колонок и выдаем их лишь добросовестным домовладельцам.