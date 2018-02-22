Подземный завод не остановит даже атомный удар В муниципальной молодежной библиотеке БУК прошла лекция о подземных спецобъектах приморской столицы. Встреча вызвала большой интерес. Ее слушателями стали 112 человек.

О подземных объектах приморской столицы рассказал Артур Романенко, председатель Владивостокского диггер-клуба, член Русского географического общества. На лекции речь шла о различных убежищах, которые были созданы в городе во время существования Советского Союза. Например, о так называемых объектах № 1 и № 2 для высшего партийного руководства и НКВД, подземных заводах Владивостока и многом другом, сообщили в пресс-службе мэрии.



Основные работы по строительству владивостокской подземной системы велись с 1939-го по 1945 год в центре города. После войны объект достраивался и доделывался вплоть до конца 1949 года. Протяженность тоннелей и помещений сегодня составляет около 1,5 км, общая площадь – свыше 3000 кв. м, глубина заложения ориентировочно до 70 м.

Подземное сооружение, числившееся на боевом дежурстве с 1944-го по 1999 год, было рассчитано на работу даже после атомного удара. Также собравшимся рассказали, что от основных отсеков объекта № 1 отходит эвакуационный тоннель (и одновременно убежище) протяженностью около 400 метров, выходивший к причалам в бухте Золотой Рог.

– В настоящее время объект находится под добровольным общественным контролем нашего клуба диггеров, – рассказал Артур Романенко. – Мы проводим здесь экскурсии.



Артур Романенко пообещал на следующей лекции рассказать о мифах и легендах Владивостока. Лекция также пройдет в библиотеке БУК, анонс о ней будет размещен на сайтах администрации города и муниципальной Владивостокской библиотечной системы.