Игорь Пушкарев: Все, кто следят за процессом, видят только вершину айсберга Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев рассказал о предварительном слушании своего дела, которое прошло в Тверском суде Москвы 13 февраля, сообщает РИА VladNews. Напомним, что основным итогом заседания стало продление всем фигурантам дела – экс-мэру Владивостока, экс-директору группы компаний «Востокцемент» Андрею Пушкареву и бывшему директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову – мер пресечения до 26 апреля.

«Мы продолжаем доказывать свою правоту и показываем только факты, – написал Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети. – Самая большая хитрость в деле – правда! У обвинения как не было никакой доказательной базы, так и нет. Нет ни времени, ни места, ни самого факта дачи взятки, нет ущерба и потерпевшей стороны. Нестыковки в деле видны сразу же, когда начинаешь знакомиться с делом. Надеюсь, что Тверской суд Москвы разберется и вынесет справедливое, законное решение, основанное на фактах, на Конституции, основанное на законе РФ. Заседание по существу дела назначено на 27 февраля и будет проходить в открытом режиме».



Напомним, что предварительное слушание 13 февраля длилось более шести часов (предыдущее судебное заседание, которое состоялось в Верховном суде и было посвящено рассмотрению жалобы адвокатов на перенос подсудности дела из Владивостока в Москву, длилось более семи часов). Бывший глава приморской столицы опубликовал комментарий, как прошел день 13 февраля.



«Все, кто следят за процессом, видят только внешнюю часть айсберга, – отметил он. – Сегодня я хотел бы рассказать о том, как лично для меня прошел этот судебный день. Подъем в 06.45. В 08.00 меня забрали из камеры. С собой из камеры разрешают взять бутылку воды (если она есть, если личной воды нет – то без воды). После досмотра выдают сухой паек: сухари, куриные консервы (звучит громко, в реальности в них можно найти, к примеру, клюв цыпленка и т.д.), консервированный рис, пакетик чая и пластиковый одноразовый стакан.



Затем всех грузят в автозак. Он поделен на два отделения – «пеналы» вдоль линии кузова – перегородка стоит вдоль, а не поперек, чтобы заключенные не смогли раскачать машину из стороны в сторону и завалить набок. Кроме пеналов есть два «стакана» – металлические шкафы с глухими дверьми, рассчитанные на одного человека. Меня определили в «стакан». Очень узко, невозможно раздвинуть плечи, пришлось сидеть вполоборота (ну я же йог, мне не привыкать). Света нет. В двери «стакана» есть небольшой смотровой глазок, мне повезло, что он был приоткрыт, а то бы ехал в полной темноте.



После этого начинается долгая дорога до суда. Сначала всех привозят в Мосгорсуд – перекресток всех СИЗО. Там идет распределение – кому в какой суд (так называемая сборка). На «сборку» уходит часа два, потом везут в районный суд. В Тверской суд нас привезли в первом часу, но время примерное, так как часы запрещены. В суде в конвойной комнате «стаканы» побольше – нас утрамбовали шесть человек... В 14.00 провели в зал. Дальше началась публичная часть процесса – судебное заседание. Примерно с 18 до 19 часов был перерыв, я перекусил сухарями из «сухпая». Потом процесс продолжился и закончился к 20 часам. В начале девятого вечера мы выдвинулись тем же маршрутом в обратном направлении – в Мосгорсуд на «сборку» и далее «по домам». По казенным. В камере я оказался примерно в час ночи. Вот такое мое 13 февраля 2018 года».



Пользователи, прочитавшие пост экс-мэра, в своих комментариях активно поддерживают Игоря Пушкарева. Желают ему держаться, добиться справедливости.



Напомним: Игорь Пушкарев находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.