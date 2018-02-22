Боевой орден за мирное время С заместителем председателя Совета ветеранов морской авиации ТОФ, заслуженным военным летчиком России, гвардии полковником в отставке Александром Притчиным, командовавшим 141-м морским ракетоносным авиаполком, автор этих строк познакомился на… заброшенном кладбище.

В пригороде Владивостока на Черной речке открывали памятник погибшим в разные годы летчикам и штурманам морской авиации Тихоокеанского флота. По соседству с этим местом с 1934-го по 1959 год базировался 115-й отдельный разведывательный авиаполк ВВС ТОФ, который принимал активное участие в боевых действиях на озере Хасан (1938 год), в сражениях с милитаристской Японией (1945 год) и в Корейской войне (1950–1953 годы).



У одного из выступавших на груди красовался боевой орден Красной Звезды. В мирное время получить его непросто. Меня это заинтересовало. Оказалось, что Александр Притчин – продолжатель династии военных летчиков.



– Мой отец Александр Михайлович служил в морской авиации техником и обслуживал прославленные в годы Великой Отечественной войны самолеты Пе-2. Сам я с детства мечтал о небе и всю жизнь посвятил морской авиации. Сыновья пошли по моим стопам – один стал штурманом, другой пилотом. Сейчас оба служат в смешанной авиационной эскадрилье ТОФ. Их воинская часть базируется под Артемом на аэродроме «Кневичи», – рассказал Александр Притчин.



Гвардии полковник Притчин прошел путь от рядового пилота до командира гвардейского морского ракетоносного полка и старшего инспектора – председателя квалификационной комиссии летного состава управления морской авиации Тихоокеанского флота, достиг почетных званий летчика-снайпера и заслуженного военного летчика РФ.



– А как получилось, что в мирное время вы стали обладателем боевого ордена?



– Это награда за выполнение поставленных командованием задач над Индокитаем и юго-западной частью Тихого океана. Наш полк находился на советской базе материально-технического обеспечения Камрань во Вьетнаме. В этом году исполняется ровно 35 лет, как наша часть была отправлена из Приморья в братскую республику для обеспечения безопасности. В тот период там базировался 169-й гвардейский отдельный смешанный авиационный полк ВВС ТОФ. У него на вооружении находись самолеты Ту-16, Ту-95РЦ, Ту-142, МиГ-23МЛ и вертолеты Ми-14. Я лично в ту пору был гвардии майором и заместителем командира эскадрильи. Летал на Ту-16 – ракетоносцах, топливозаправщиках, постановщиках помех. Выполнял самые сложные и ответственные поручения командования. За успешное выполнение нескольких операций в небе над Южно-Китайским морем и был награжден орденом Красной Звезды. Вручение самой награды состоялось уже на Родине. В ходе той командировки получил звание гвардии подполковника, – закончил рассказ боевой офицер. Так и не открыв тайну, за что именно получен орден.



Отметим, что ракетоносная авиация ТОФ в те годы противостояла надводным и подводным силам 7-го флота США. И всегда находилась в состоянии постоянной боевой готовности. У каждого из летчиков полка были десятки вылетов в зоне обеспечения – западной части Тихого океана и восточной части Индийского океана. В первую очередь авиаполк держал на прицеле находящиеся в зоне поражения авианосные группировки ВМС США.

Справка «В»

Ту-16 находились на вооружении морской авиации ТОФ до 1993 года. Потом летчики полка приняли более совершенные и современные Ту-95. Сам Александр Притчин после возвращения из Вьетнама стал командиром 141-го морского ракетоносного авиаполка ВВС ТОФ с местом дислокации на аэродроме в Хороле. С распадом СССР оба авиаполка – 169-й и 141-й – прекратили свое существование.



В настоящее время Александр Притчин активно занимается ветеранской деятельностью, передает профессиональный опыт молодым морским летчикам.