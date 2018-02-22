Бегом по льду – за здоровьем и эмоциями В субботу, 24 февраля, на острове Русском в бухте Новик (поселок Мелководный, гребная база) состоится третий ледовый забег Vladivostok Ice Run, сообщили в пресс-службе мэрии.

В зимнем полумарафоне примут участие бегуны из различных городов Приморья, в том числе Владивостока, а также из Архангельска, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Самары, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска и других городов. Кроме того, чтобы пробежать по замерзшему Японскому морю, свои заявки уже подали представители Китая, США, Великобритании, Молдавии, Казахстана, Японии и Республики Корея.



Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, этот забег уже стал традиционным. В краевой столице, как и по всему Приморью, становится престижным участвовать в массовых спортивных мероприятиях. Культура здорового образа жизни привлекает все больше сторонников. Все участники ледового забега во Владивостоке гарантированно получат массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.



Беговая трасса пройдет по бухте Новик острова Русского. На протяжении всей дистанции будут размещены указатели километров и через каждые 5 км – палатки с горячим чаем и питанием. Все желающие смогут попробовать свои силы на одной из трех предложенных дистанций: 5 км, 10 км, 21 км.



Ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run – это уникальное массовое зимнее ледовое соревнование по бегу на длинные дистанции с призовым фондом 300 тысяч рублей. Для всех участников и зрителей подготовлена развлекательная программа. На финише все участники получат медали в память о своем достижении.



Как отмечают организаторы, забег – это отличный повод собраться с семьей, друзьями или коллегами, отдохнуть с пользой, преодолеть свои страхи и оставить свой вклад в истории ледового полумарафона.



Получить всю информацию о месте, времени, билетах, а также пройти регистрацию и найти полезные советы для бегунов можно на сайте Владивостокского ледового полумарафона и по телефонам: 8-800-505-47-20, 8-967-719-13-55.