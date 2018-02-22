Ветеранам Великой Отечественной вручат сертификаты В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны Владивостока получат подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году по ходатайству городского Совета ветеранов в качестве подарков выбраны денежные сертификаты номиналом пять тысяч рублей на приобретение товаров для дома, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.



Подарки традиционно будут вручаться на предпраздничных заседаниях и по адресам проживания ветеранов. Всего в этом году подарки получат 387 владивостокцев, добавила начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока Ольга Михалева.