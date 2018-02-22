Билет домой дороже миллионов Чтобы отметить Новый год на родине, китайский предприниматель заплатил более 5 млн рублей.

В Октябрьском районе за незаконное хранение водных биоресурсов задержали гражданина КНР. Сумма штрафа за совершенное правонарушение составила более 5,5 млн рублей. Его должны были взыскать судебные приставы – они и отправились к должнику.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю, китаец встретил «гостей» в рваной одежде и всячески подчеркивал свое неимущее положение. Но опытные приставы-исполнители смекнули, что перед ними разыгрывается спектакль одного актера. Поэтому, вернувшись на следующий день, выдали гражданину Поднебесной постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.



Именно данная мера оказалась наиболее эффективной, поскольку незадолго до наступления Нового года по восточному календарю должник выплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы долга (почти 40 тысяч рублей).



Как выяснилось, мужчина собирался встречать праздник на родине вместе со своими родственниками и даже купил билет на самолет. Поэтому, узнав, что его не выпустят из России, поспешил выплатить задолженность.