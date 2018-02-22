Хасанский район борется с пожарами Малоснежная зима стала причиной ранних пожаров на юге Приморья.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео объятых огнем полей и сопок из разных населенных пунктов: Славянки, села Лебединого, Бамбурово.



От пала страдает не только природа, но и инженерные сооружения. Как сообщили в пресс-службе «Приморских электрических сетей», в выходные дни огонь подобрался к охранной зоне высоковольтных ЛЭП в селе Лебедином. Пожар повредил шесть опор и оставил без электричества жителей населенного пункта.



В энергокомпании сообщили, что бригада рабочих уже смонтировала новые опоры ЛЭП и восстановила электроснабжение в селе.